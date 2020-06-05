2020-06-05T13:43:27+03:00
Спорт

«Иди на завод, упырь!»: Игрок ФК «Нижний Новгород» разозлил фанатов словами о своей зарплате

Футболист считает недопустимым сокращение зарплат на фоне пандемии
Юлия ИСАЕВА
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Фото: группа ФК "Нижний Новгород" в соцсетяхФото: группа ФК "Нижний Новгород" в соцсетях
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Игрок футбольного клуба «Нижний Новгород» Иван Темников выступил против сокращения зарплат в своем виде спорта на фоне кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Спортсмен считает, что это сильно ударило бы по его семейному бюджету.

- Считаю, для ФНЛ урезание зарплат даже на 20-30% — серьезный удар по семейному бюджету. Одно дело, когда ты получаешь 2-4 миллиона рублей в месяц, и другое — 200-400 тысяч. У всех футболистов семьи, кредиты и так далее, - заявил Темников.

При этом 31-летний футболист добавил, что при заключении новых контрактов российские клубы уже начали предлагать игрокам заниженные условия.

Такое высказывание вызвало резонанс – россияне буквально завалили социальные сети недовольными комментариями. А многие даже дали «жадному» защитнику нижегородского клуба несколько советов.

«Играют на 50 тысяч рублей, а запросы – мама не горюй», «Скромнее надо жить. Как же остальные россияне на 20000 или 30000 живут?», Бедненькие! Дайте ему МРОТ и пусть идет с богом, кредит оплатит и семью накормит на эти деньги», «Иди на завод, упырь», - пишут разъяренные фанаты.

СПРАВКА КП

Иван Темников стал игроком ФК «Нижний Новгород» в июле прошлого года. До этого он три года он играл в составе московского «Динамо». В свое время спортсмен выступал за молодежную сборную России. В мае 2012 года получил вызов во вторую сборную России, а 15 августа 2012 года провёл свой единственный матч за вторую сборную.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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