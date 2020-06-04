Для нижегородцев с бессимптомным коронавирусом подготовят дополнительные койки в больницах

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил о планах министерства здравоохранения увеличить коечный фонд в больницах. По словам чиновника, дополнительные места будут развернуты для тех, кому нужна социальная самоизоляция.

- Большое количество населения переносит вирус бессимптомно. Но бессимптомное и слабовыраженное течение болезни для определенных групп населения важно контролировать и желательно это делать централизованно, - написал Мелик-Гусейнов в своем «Инстаграм».

Он отметил, что это делается больше в социальных, чем в медицинских целях. Изменений можно ждать уже в ближайшее время.

Напомним, число зараженных коронавирусом в Нижегородской области приближается к отметке в 11 тысяч человек. Только за последние три дня опасный вирус был подтвержден почти у тысячи жителей. Накануне губернатор Глеб Никитин обратился к нижегородцам и еще раз призвал их соблюдать самоизоляцию.

- Защита органов дыхания в общественных местах, самоизоляция, повышенные требования безопасности на работе - все это остается обязательным. Об этом нужно помнить главам муниципалитетов, руководителям и владельцам организаций и компаний. От сегодняшнего уровня самодисциплины будет зависеть ситуация через семь-десять дней, - заявил глава региона.

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