Полиция ищет вандалов, разгромивших благоустроенную территорию Гребного канала

Пока архитекторы составляют новые концепции благоустройства общественных пространств к 800-летию города, в администрации Нижнего Новгород подсчитывают ущерб, нанесенный уже благоустроенным территориям. На этот раз под горячую руку вандалов угодили дорожки Гребного канала.

- Сколоченное из ДСП на скорую руку здесь все разваливается и превращается в отхожее место, - на днях пожаловался в социальных сетях нижегородец Леонид Кузнецов.

Общая сумма ущерба составляет около 150 тысяч рублей. ФОТО: Леонид Кузнецов

Как вскоре выяснилось, разрушения появились не сегодня и не вчера, а целых полгода назад. В таком состоянии недавно благоустроенная территория находится с Нового года.

- Во время новогодних праздников с 1 по 8 января 2020 года на благоустроенной территории Гребного канала были обнаружены факты порчи имущества, - рассказали «Комсомолке» в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода. – Размер причиненного ущерба составляет около 150 тысяч рублей. В связи с этим представители департамента уже обратились в полицию. Мы надеемся, что виновных удастся установить и привлечь ответственности. В противном случае восстанавливать территорию придется за счет муниципального бюджета в рамках подготовки объекта к летнему сезону.

Если не найдут виновников происшествия, то восстанавливать объект придется за счет средств бюджета. ФОТО: Леонид Кузнецов.

А вот на помощь подрядчиков рассчитывать уже не приходится. Как сообщили в администрации, порча имущества на данной территории имеет признаки административного правонарушения и не является гарантийным случаем.

- В общей сложности, на благоустройство данной территории в рамках муниципального контракта было потрачено 9,6 миллионов рублей, - рассказали в департаменте благоустройства. – Чтобы сохранить хоть что-то, малые архитектурные формы отсюда были переданы на ответственное хранение.

В таком состоянии Гребной канал находится уже полгода. ФОТО: Леонид Кузнецов.

Подготовка к началу летнего сезона должна начаться сразу после окончания пандемии и снятия ограничений. Тогда же будут проводиться ремонтные работы на данном участке.