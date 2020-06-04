Прославленная гимнастка Анастасия Максимова пожонглировала блинами

Нижегородская гимнастка Анастасия Максимова, выигравшая золото Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, поделилась рецептом приготовления блинов. На своей странице в Инстаграме девушка призналась, что всегда готовит их по возвращении со сборов.

a.maksimova__official Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике оказалась любительницей блинов

- Сейчас мы на самоизоляции на базе в Новогорске. И сегодня я хочу приготовить свое любимое блюдо - блинчики. Для этого нам понадобится одно яйцо, так как порция будет небольшая, всего на пару человек, - сообщила гимнастка на камеру.

Примечательно, что на этом конкретика закончилась. Поскольку соли положила на глаз, муки взяла примерно стакана полтора, не больше. А сверху полила немного молока и все хорошенько взбила венчиком.

- Надеюсь, не оладушки получатся, - улыбнулась Анастасия.

Но самое интересное на опубликованном в микроблоге видео началось после, когда нужно было переворачивать первый блин. Спортсменка схватила сковородку и сделала подбрасывающее движение рукой. Блинчик подскочил на раскаленной поверхности, а после плюхнулся на нее другой стороной. Такой фокус воспитанница нижегородской школы олимпийского резерва проделала на камеру и с последующими блинами (правда, обратно на сковородку приземлились не все кругляши).

Кстати, подписчики оценили новый видеоролик прославленной спортсменки. «Божественные блинчики! Спасибо, что открыла секрет дружбы блинчиков с гимнасткой», «Новая олимпийская дисциплина - жонглирование блинами», - написали фолловеры.

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