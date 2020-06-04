Откроются ли пляжи в Нижнем Новгороде в 2020 году: Пробы воды еще никто не брал

Купальный сезон в Нижнем Новгороде откладывается на неопределенный срок. А все из-за коронавируса, которым с каждым днем заражаются все больше нижегородцев. В прежние годы муниципальные пляжи были готовы к наплыву посетителей уже 1 июня. Однако в этот раз, как выяснила «Комсомольская правда», все идет не по плану. К примеру, водолазы только обследуют дно водоемов, а специалисты Роспотребнадзора еще не брали ни одной пробы воды или песка.

Напомним, что летом 2019 года в приволжской столице работали 16 зон рекреации с купанием и две зоны отдыха, где можно загорать, но никак не купаться. Причем сообщалось, что первые пробы воды контролирующие органы начали брать с середины мая и продолжали выполнять эту работу вплоть до 31 августа в еженедельном режиме.

Срок открытие пляжного сезона в текущем году властями не определен. В городском департаменте благоустройства ссылаются на губернаторский указ о режиме повышенной готовности, согласно которому с 13 марта 2020 года для посещения закрыты все общественные территории и объекты Нижегородской области. Пляжей и зон отдыха на водных объектов это также касается.

Вместе с тем в профильном департаменте напомнили, что открытие и эксплуатация пляжей в Нижнем Новгороде осуществляются лишь по итогам работы комиссии при наличии положительных заключений Роспотребнадзора, актов водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва и актов технического освидетельствования, выданных ГИМС МЧС России по Нижегородской области.

Кстати, обследованием акваторий водолазы занимаются уже не первую неделю. Так, в Сормовском районе от пластиковых бутылок, стекла и веток были очищены акватории Светлоярского, Пестичного и Лунского озер (собрано около шести кубометров мусора). А в Ленинском районе в порядок приведены прибрежные зоны и дно Силикатного озера на проспекте Ленина, 19б и 23. Там собрано на два кубометра мусора больше! Кроме того, водолазы очистили от мусора дно Первого, Второго и Третьего озер Щелоковского хутора.

- Очистка дна и прибрежной зоны проводится для безопасности нижегородцев, - заявили в пресс-службе администрации Приокского района, уточнив, что за содержание Второго и Третьего озер отвечает администрация Советского района.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Нижегородской области проводится месячник по безопасности на водных объектах, который стартовал с 1 июня 2020 года и продлится до окончания купального сезона. В рамках месячника сотрудники государственной инспекции по маломерным судам Нижегородской области организуют акцию «Научись плавать» по обучению детей плаванию (конечно, с учетом ситуации с распространением COVID-19). Также сотрудники регионального МЧС хотят значительно увеличить количество совместных патрулирований и рейдов со спасательными службами. В планах - усиление дежурных смен в выходные и праздничные дни.

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