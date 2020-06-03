«Лыжи - это не вся жизнь»: Призер Олимпийских игр Анастасия Седова впервые стала мамой

В семье лыжников Анастасии Седовой и Александра Кулешова прибавление! Недавно у пары родилась дочка, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России.

Девочка ростом 52 сантиметра и весом 3,3 килограмма появилась на свет 31 мая. По словам президента Федерации Елены Вяльбе, молодая мама и малышка чувствуют себя хорошо.

Тем временем в Инстаграме знаменитая спортсменка из Сарова написала лишь одну фразу: «Лыжи - это не вся жизнь, но, определенно, одна из ее главных составляющих».

Напомним, бронзовый призер Олимпиады-2018 Анастасия Седова вышла замуж за лыжника Александра Кулешова в мае 2018 года. Молодой человек сделал возлюбленной предложение прямо в аэропорту, как только та вернулась из Пхенчхана.

СПРАВКА «КП»

Анастасия Николаевна Седова родилась 4 февраля 1995 года в Сарове Нижегородская области в семье заслуженных тренеров России по лыжным гонкам Николая Евгеньевича и Елены Сергеевны Седовых. Родители - заслуженные тренеры России по лыжным гонкам.

Воспитанница специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Атом» Сарова. Тренируется под руководством родителей.

Анастасия Седова является двукратной золотой, серебряной и бронзовой медалисткой чемпионатов России.

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