Сужение проезжей части и новая городская площадь: какой станет улица Алексеевская в 2021 году

Нижегородские архитекторы представили концепцию благоустройства улицы Алексеевской. Несмотря на то, что эта улица находится в самом центре города, сейчас она представляет собой весьма печальное зрелище. Она вечно заполнена транспортом, а пешеходам приходится передвигаться по узким тротуарам, спотыкаясь на колдобинах. В дождь Алексеевская и вовсе превращается в венецианский канал – особенно в районе Черного пруда.

Сужение проезжей части и новая городская площадь: какой станет улица Алексеевская к 2021 году. Фото: ИРГСНО

- Нужны зеленые зоны, места для отдыха – это один из основных запросов. Сейчас здесь есть разве что скверик у «Водника» и курдонер у дома №24, но оба этих места совершенно запущены. При этом улица имеет примечательную архитектуру, здесь много кофеен, ресторанов, детских и художественных студий… Она не туристическая, эту функцию оттягивает Большая Покровская, но очень важная для жителей Нижнего Новгорода, - отмечают архитекторы.

Сужение проезжей части и новая городская площадь: какой станет улица Алексеевская к 2021 году. Фото: ИРГСНО

Сейчас большую часть Алексеевской улицы занимает двухполосная автомобильная дорога, где паркуются с обеих сторон. Создатели проекта благоустройства предлагают сузить полосы и организовать парковку, расширить тротуар и добавить озеленение, а у бизнес-центра на Алексеевской, 26 создать парковочные карманы с островками озеленения. Кроме того, должны быть облагорожены небольшие пустыри, прилегающие к территории – к примеру, на пустыре возле театра «Комедiя» можно организовать парковку.

Новая городская площадь с озеленением должна появиться возле «Лобачевский Плаза» - при условии, что там уберут парковку. Еще одна максимально широкая пешеходная зона запланирована у кинотеатра «Рекорд» - там даже можно будет проводить выставки и фестивали. Кстати, из-за сложностей с посадкой настоящих деревьев на улице Алексеевской будут активно использоваться прочие виды озеленения – в частности, вертикальное и сезонное контейнерное.

Сужение проезжей части и новая городская площадь: какой станет улица Алексеевская к 2021 году. Фото: ИРГСНО

Отдельные планы у архитекторов на сквер перед «Водником», который расположен в стратегически важном месте – на пересечении сразу нескольких улиц.

- Там сейчас стихийная парковка, но сквер должен быть закрыт от автомобилей, а парковка останется только по периметру. Все транзитные пути подчеркиваются и расширяются. В центре разместится зона мероприятий, зона для тихого отдыха. А у входа на «Водник» появятся светящиеся объемные буквы или другой арт-объект, - рассказали проектировщики.

Сужение проезжей части и новая городская площадь: какой станет улица Алексеевская к 2021 году. Фото: ИРГСНО

Что касается сквера перед домом №24, который сейчас имеет лишь функцию двора, то его предлагают сделать более «проходным». При этом приватное пространство для жителей дома все же останется – но со стороны улицы появятся новые пешеходные дорожки и места для отдыха.