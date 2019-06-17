Платная трасса Москва - Казань пройдет через пять районов Нижегородской области

Развитие Нижнего Новгорода уже немыслимо без тесного сообщения с Москвой. Расстояние между городами небольшое, и на поезде его можно преодолеть всего за 3,5 - 4 часа. А вот автомобильное сообщение сильно хромает. Движение по трассе М7 «Волга», которая проходит через множество деревень, больше похоже на городское в часы пик.

- Сейчас на пути организовали большое количество перекрестков со светофорами, поэтому скорость движения упала, - рассказал «Комсомольской правде - Нижний Новгород» министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов. - Если в 2007 году я проезжал от Москвы до Нижнего Новгорода за пять часов, то сейчас за семь-восемь часов. Трасса М7 себя исчерпала.

Нижегородцы уже давно ждут новую дорогу, да и разговоры на эту тему среди чиновников разных уровней ведутся много лет. И вот, кажется, скоро появится альтернативный вариант: платная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань. На портале правительства России уже появилось распоряжение от 8 июня 2019 года №1249-р, где говорится, что новая дорога пройдет через городские округа Навашинсикй и Перевозский, Бутурлино, Сергач, и закончится нижегородский кусок платной дороги в Пильнинском районе.

Направление было выбрано нижегородским правительством не случайно.

- Это место было выбрано не только с точки зрения экономической выгоды. Также мы оценивали новую трассу с точки зрения удаленности от М7, чтобы альтернатива в выборе дороги была оптимальной: и не очень близко, и не очень далеко, - объяснил Вадим Власов. - Это параллельное направление, но новая дорога будет немного короче.

Платная дорога будет четырехполосной со всей необходимой инфраструктурой: заправками, гостиницами, кафе. Однако стоимость этой дороги еще не определена.

- У госкомпании, которая этим занимается, есть методика расчета стоимости, - рассказал Вадим Власов. - Не думаю, что тарифы будут сильно разниться, например, от стоимости платной дороги Москва - Санкт-Петербург или от платного участка трассы М4 «Дон». Однако в формировании тарифа иногда участвует платежеспособность людей, которые по ней будут ездить, - в зависимости от региона она бывает разная, плюс психологический барьер.

По словам Вадима Власова, строиться дорога будет на средства инвесторов. Но и деньги, которые нижегородцы будут платить за проезд, тоже будут уходить тем, кто вложился в строительство. Тем не менее Нижегородская область тоже получит свою долю.

- Вливания в нижегородскую экономику начнутся еще во время строительства: это и карьеры, и работа наших подрядных организаций, - говорит Вадим Власов. - После того как дорога откроется, налоги от деятельности дороги, дорожных сервисов будут идти во все уровни бюджетов, в том числе и Нижегородской области. Плюс налог на землю, сумма которого тоже будет обсуждаться. К тому же появятся новые рабочие места.

Пока известны лишь населенные пункты, мимо которых пройдет платная автодорога. А вот начало строительства еще не определено. Тут все зависит от скорости подготовки всей необходимой документации и выбора строительной компании-концессионера. По словам Вадима Власова, строительство дороги может начаться в конце 2019-го - начале 2020 года.

КОНКРЕТНО

В Нижегородской области платная дорога пройдет через г. о. Навашинский, р. п. Мухтолово Ардатовского района, Балахонинский сельсовет, Ломовский сельсовет, Абрамовский сельсовет, Кирилловский сельсовет Арзамасского района, Стрельский сельсовет, Дубенский сельсовет, Лопатинский сельсовет, Новомирский сельсовет Вадского района, г.о. Перевозский, Ягобовский сельсовет, Кочуновский сельсовет, р. п Бутурлино, Уваровский сельсовет Бутурлинского района, Пошатовский сельсовет Краснооктябрьского района, Камкинский сельсовет, Лопатинский сельсовет, Шубинский сельсовет, Кочко-Пожарский сельсовет, Пожарский сельсовет, Сергач, Ачкинский сельсовет, Староберезовский сельсовет Сергачского района, Тенекаевский сельсовет, Медянский сельсовет, Языковский сельсовет, Новомочалеевский сельсовет, Петряксинский сельсовет Пильнинского района.