«Очень трогательно, люди даже останавливались»: Утка с утятами вышли на прогулку в центре Нижнего Новгорода

Милую картину наблюдали сегодня, 16 июня, нижегородцы во время прогулки по Большой Печерской. Вместе со спешащими по делам жителями по оживленной улице шло целое утиное семейство: мама и несколько малышей.

Одна из прохожих успела заснять птиц на камеру своего смартфона. Она опубликовала видео в «Инстаграм», прикрепив смайлик в виде красного сердца. На кадрах видно, как мама-утка прогуливаться вместе с птенцами по тротуару вдоль домов.

- Они прошли рядом с людьми совсем немного, а потом свернули во дворы. Очень трогательно, люди даже останавливались, чтобы их не напугать, чтобы им не помешать, - рассказала «Комсомолке» Анжела Кулагина, которая и опубликовала видео в соцсети.

Напомним, жителям Нижнего Новгорода частенько приходится видеть неожиданных путешественников на улицах. Например, в прошлом году утка с утятами, которые решили прогуляться по площади Свободы, спровоцировали настоящую автомобильную пробку. Они бежали под дождем, периодически забегая под стоящие автомобили. Водители тормозили, завидев маленьких пешеходов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="888" height="1578" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/785249" frameborder="0"></iframe> Утка с утятами на Большой Печерской.Источник: Instagram

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