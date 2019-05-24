Утка с утятами стали причиной автомобильной пробки в центре Нижнего Новгорода

Днем 23 мая на площади Свободы в Нижнем Новгороде образовалась автомобильная пробка, парализовав движение. И дело тут вовсе не в количестве машин. Проблема была в необычных пешеходах.

Площадь, вокруг которой проходит трехполосная автомобильная дорога, перебегала утка с целым выводком утят. Они бежали под дождем, периодически забегая под стоящие автомобили. Водители тормозили, завидев необычных пешеходов. Но стоять им приходить подолгу, так как утки бежали не по прямой, а петляли по дороге. Пешеходы же бросались на помощь утятам, однако догнать их было не просто. Мама-утка, похоже, была уверена в своих действиях и не нуждалась в посторонней помощи.

Как рассказали ТК «Волга» в Охотнадзоре, это уже третий случай за неделю. Так что чаще гуляйте возле площади Свободы, возможно, и вам повезет, и вы тоже сможете увидеть милую утиную семью. Но трогать и забирать утят не следует. Специалисты рекомендуют постараться проводить утят до ближайшего водоема, но не сажать их в коробку. Если у вас не получается, то вы можете обратиться в Охотнадзор, который поможет диким уткам выбраться из города.