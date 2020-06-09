2020-06-09T10:33:36+03:00
Общество

Как пройдет голосование по изменениям в Конституцию РФ в Нижнем Новгороде в 2020 году: избирателям будут измерять температуру и выдавать маски с перчатками

Рассказываем, как будет организована работа избирательных участков на территории региона
Юлия ИСАЕВА
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Голосование по одобрению изменений в Конституцию состоится 1 июля 2020 годаГолосование по одобрению изменений в Конституцию состоится 1 июля 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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1 июля 2020 года в России пройдет общероссийское голосование по одобрению изменений в Конституцию. Жители Нижегородской области смогут принять в нем участие двумя способами: дистанционно и лично на избирательных участках. «Комсомолка» рассказывает, как будет организована работа в день голосования и накануне.

С температурой запрещено

Подготовка к общероссийскому голосованию уде идет. На территории региона будут работать 2 169 постоянных и 11 временных избирательных участков. Из-за пандемии коронавируса на каждом из них планируется усилить меры безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Так, всем входящим на участок будут в обязательном порядке бесконтактно измерять температуру. Организаторы обещают обеспечить избирателей санитайзерами, дезинфицирующими ковриками и разметками для соблюдения социальной дистанции. Кроме того, каждый нижегородец получит одноразовые маски, перчатки и ручки. Контролировать число голосующих будет специальная комиссия и наблюдатели – в час избирательный участок должны посещать не более 12 человек.

- Мы уверены, что общероссийское голосование на территории региона пройдет абсолютно безопасно и в полном соответствии с российским законодательством», - отметила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

Кроме того, 1 июля нижегородцы смогут проголосовать на дому, по месту нахождения через сервис «Мобильный избиратель», а также по месту пребывания (это для лиц, находящихся в больницах, СИЗО, для военнослужащих, находящихся вне расположения военной части, а также для лиц, работающих вахтовым методом).

А можно заранее?

Отдать свой голос за обновления в Конституцию РФ можно будет и до 1 июля. Это возможно в форме электронного дистанционного голосования, которое доступно только для тех граждан, которые имеют подтвержденную запись на портале Госуслуг. Прием заявок уже идет и продолжится до 21 июня. При этом нижегородцы, подавшие заявку, будут исключены из списка участников голосования на избирательных участках.

Также накануне 1 июля можно будет проголосовать через специальный электронный сервис, на придомовых территориях, в спецпомещениях для голосования, на дому и на участках, расположенных на судах, если в первый день июля они будут находиться в плавании.

КОМПЕТЕНТНО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

- Дистанционное голосование - сервис, который позволяет человеку проголосовать из дома, если он этого захочет. В ситуации с пандемией такая возможность особенно актуальна. И я считаю, что за такими форматами голосования - будущее. Сейчас для нас важно будет выстроить взаимодействие с федеральными цифровыми платформами. С нашей стороны все технические решения и базы готовы к синхронизации. Вместе с тем, мы уже ведем активную подготовку к организации очного голосования. Все участки будут работать в полном соответствии с требованиями безопасности, персонал обеспечим необходимыми средствами защиты. Надеюсь, что нижегородцы проявят активную гражданскую позицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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