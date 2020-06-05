2020-06-05T19:06:31+03:00
Общество

В Нижегородской области начался прием заявок на участие в дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию

Электронное голосование будет проходить с 25 по 30 июня 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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В Нижегородской области стартовал прием заявок на участие в дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Как рассказали в областном избиркоме, онлайн-голосование будет проходить с 25 по 30 июня 2020 года. В день голосования 1 июля граждане смогут принять участие в плебисците только лично.

Отметим, что проголосовать дистанционно смогут нижегородцы, у которых есть подтвержденная запись на сайте госуслуг. Гражданин, подавший заявку, будет удален из списка по месту жительства и внесен в отдельный список.

Чтобы зарегистрироваться надо перейти на соответствующую страницу портала госуслуг в разделе «Онлайн-голосование», внести личные данные и ждать, когда они пройдут проверку. Подтверждение заявки появится в личном кабинете.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, дистанционное голосование дает возможность проголосовать из дома, если он этого захочет. Это весьма удобно в условиях распространения коронавируса.

- Я считаю, что за такими форматами голосования будущее! При этом мы уже ведем активную подготовку к организации очного голосования. Все участки будут работать в полном соответствии с требованиями безопасности, персонал обеспечим необходимыми средствами защиты. Надеюсь, что нижегородцы проявят активную гражданскую позицию, - заключил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Нижегородской области начался прием заявок на участие в дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию
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