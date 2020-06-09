«От машины ничего не осталось»: Семья с восьмилетним ребенком попала в жуткое ДТП на трассе Нижний Новгород – Киров

Страшная авария произошла в ночь на 9 июня 2020 года в Нижегородской области. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением – машину перевернуло прямо на проезжей части, а затем выбросило в кювет.

В салоне находилась семья из Республики Коми. За рулем «Жигулей» был 48-летний мужчина: он не пострадал. А вот его 50-летняя жена была доставлена в больницу. К сожалению, спасти ее не удалось – через некоторое время женщина скончалась. С места аварии также госпитализировали 8-летнего ребенка – он получил серьезные ранения и сейчас находится под наблюдением врачей.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, ДТП произошло около четырех часов утра на 151 километре автодороги Нижний Новгород – Киров в Краснобаковском районе.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства и причины аварии выясняются.

Ранее мы рассказывали о ДТП на трассе Нижний Новгород - Саратов в Дальнеконстантиновском районе, которое произошло около семи часов утра 8 июня. Там 63-летний водитель «Мазды» выехал на полосу встречного движения и врезался с тремя автомобилями: ВАЗ 2115, «Митсубиси» и «Ладой Гранта». В результате пострадали шесть человек, в том числе и 13-летняя девочка.

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