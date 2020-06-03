2020-06-02T22:15:14+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 3 июня 2020 года составило 10 503 человека

За прошлые сутки в Нижнем Новгороде было выявлено 354 новых случая заражения
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 3 июня 2020 года составило 10 503 человекаКоличество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 3 июня 2020 года составило 10 503 человекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Нижегородской области продолжает расти количество подтвержденных случаев коронавируса. После повторения печального рекорда по новым случаям общее число заболевших на 01:00 3 июня 2020 года достигло 10503 человека, причем только за предыдущие сутки страшную заразу подхватили 354 человека.

Нижегородская область сейчас находится на четвертом месте в России по числу новых подтвержденных случаев. Тройка лидеров остается неизменной: Москва - 2286 зараженных за последние сутки, Московская область - 732, Санкт-Петербург - 376.

Напомним, ранее глава региона Глеб Никитин обращал внимание жителей области, что частичное снятие ограничений отнюдь не является поводом для несоблюдения норм безопасности. Прогулки по торговым центрам, встречи с друзьями – все это может спровоцировать очередной скачок заболеваемости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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