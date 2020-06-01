Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 1 июня 2020 года составило 9 834 человека

В настоящий момент в Нижегородской области зафиксировано 9 834 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 301 жителя.

По словам губернатора Глеба Никитина, большинство пациентов с COVID-19 в настоящий момент проходят лечение амбулаторно - болезнь протекает у них в легкой или бессимптомной форме.

- Нам удается выявлять таких заболевших благодаря большим объемам тестирования. Однако дальнейшая ситуация очень сильно зависит от того, насколько серьезно нижегородцы будут относиться к режиму самоизоляции, - подчеркнул глава региона.

Напомним, с 1 июня 2020 года в Нижегородской области снова будут доступны некоторые виды плановой медпомощи. Врачи возобновляют оказание плановой стоматологической помощи (за исключением плановой стационарной хирургической помощи). Кроме того, возобновляются плановые осмотры беременных в женских консультациях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.