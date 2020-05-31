2020-05-31T14:24:08+03:00
Общество

«Красиво, лаконично и стильненько!»: Символ Нижнего Новгорода появился на Стрелке

Его своими руками сделал один из местных жителей [фото]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: страница Евгения Кускова в соцсетяхФото: страница Евгения Кускова в соцсетях
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Нижегородец Евгений Кусков установил на Стрелке главный символ города – металлический олень. Об этом мужчина сообщил на своей странице в социальных сетях.

Скульптура сделана из металла в графическом стиле. Подписчки моментально оценили творчество Кускова и буквально завалили его комплиментами. Многие даже подчеркнули, что новый олень гораздо красивее того, который стоит на Нижневолжской набережной.

- Класс, Женя обалдеть!!! Желаю творческих успехов! - написала Надежда Соколова.

- Красиво, лаконично и стильненько, - отметила Людмила Кустова.

Фото: страница Евгения Кускова в соцсетях

Фото: страница Евгения Кускова в соцсетях

Напомним, несколько дней назад нижегородские шеф-повара и рестораторы анонсировали появление на Стрелке ресторана под открытым небом. Открытие не за горами – но только после того, как будут сняты ограничения по коронавирусу.

- Вначале это будут 20 домиков по предварительной записи и предзаказу. Дальше – фудтраки, открытая кухня, мастер-классы, фестивали, детские активности, спортивные тренировки на свежем воздухе! – написали организаторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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