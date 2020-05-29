2020-05-29T17:49:37+03:00
Происшествия

Житель Ленинского района столкнул 49-летнюю женщину с балкона четвертого этажа

Бывшему насильнику и грабителю грозит до двух лет лишения свободы
Анна МИГАЛОВА
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Нижегородец, отмотавший срок за грабеж и изнасилование, может вновь отправиться в места не столь отдаленные.Нижегородец, отмотавший срок за грабеж и изнасилование, может вновь отправиться в места не столь отдаленные.Фото: СОЦСЕТИ
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Нижегородец, отмотавший срок за грабеж и изнасилование, может вновь отправиться в места не столь отдаленные. А все потому, что столкнул 49-летнюю гостью с балкона четвертого этажа. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, сообщил «Комсомольской правде» источник в полиции.

Трагедия произошла в многоквартирном жилом доме в Ленинском районе областного центра. 49-летняя Ольга Матросова (имя и фамилия героя изменены. - Прим. ред.), проживавшая в доме на соседней улице, наведалась к подозреваемому в гости вечером 8 мая. Она и подумать не могла, что вскоре ее жизнь оборвется.

- Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде. В содеянном признался. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - уточнил собеседник «Комсомолки».

Ранее сообщалось, что в середине мая 2020 года пьяный житель Кстовского района зарезал беременную сожительницу. Женщина была на 38-й неделе беременности, то есть вот-вот должна была родить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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