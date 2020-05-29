«Вот-вот должна была родить»: Бывший зэк зарезал беременную женщину в Нижнем Новгороде

Бытовая ссора между пьяным мужчиной и его беременной сожительницей привела к настоящей трагедии. Бывший сиделец сначала ударил возлюбленную ножом в живот, а потом - в грудь. Пострадавшая была на 38-й неделе беременности, сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.

- Преступление было совершено утром 17 мая в квартире дома на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде, - рассказал собеседник «Комсомолки». - 31-летнюю женщину доставили в больницу № 35 с проникающим ранением брюшной полости и грудной клетки. В результате нападения ранение также получил плод. Нижегородка вот-вот должна была родить.

Вместе с тем в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области сообщили, что подозреваемый был задержан по горячим следам в Кстовском районе (он родом оттуда. - Прим. ред.). Вину по предъявленному обвинению признал.

- В ближайшее время в отношении обвиняемого в суде будет рассмотрено ходатайство следователя следственного комитета об избрании меры пресечения, - уточнили в СУ СКР по региону.

Кстати, по информации источника в полиции, задержанный был осужден за покушение на кражу в 2002 году. А погибшая так вовсе отбывала срок дважды: в 2012 году - за кражу и угрозу убийством, а в 2018 году - просто за кражу.

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