Глеб Никитин предложил наградить нижегородских медиков и волонтеров почетным знаком за борьбу с COVID-19
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание инициативу об учреждении награды для медицинских работников и волонтеров, которые вносят вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Депутаты рассмотрят законопроект 28 мая.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, каждому из медиков и волонтеров будет вручен почетный знак «За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области».
По словам Глеба Никитина, в настоящий момент с больными COVID-19 работают порядка 500 медиков и около 4 000 добровольцев.
- Работа еще не закончена, но это не значит, что мы не должны отметить труд тех, кто стоит на переднем крае борьбы с новой угрозой. Они – настоящие герои этого сложного периода. Важно обеспечить им всестороннюю поддержку, в том числе на региональном уровне, - считает губернатор.
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ИСТОЧНИК KP.RU