Нижегородцам покажут концепции развития одиннадцати общественных пространств

22 Май 2020 2020-05-22T17:53:49+03:00

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Нижегородцам покажут варианты развития одиннадцати общественных пространств областного центра. Презентация концепций с комментариями экспертов пройдет в онлайн-режиме. Предварительные проекты благоустройства Волжской, Окской и Нижневолжской набережной, а также Гребного канала и площади возле станции канатной дороги можно будет увидеть уже 25 мая.

Как рассказали в проектном офисе программы #Среда800, концепции были созданы на основании задач, выявленных в ходе предпроектного исследования и анкетирования жителей. Проектировщики получили обратную связь от семи тысяч нижегородцев.

Онлайн-трансляция пройдет на YouTube-канале программы #Среда800. Под видео любой желающий сможет оставить комментарии и вопросы (их озвучат в прямом эфире).

Что касается презентации концепций остальных семи пространств, то они пройдут 26, 27 и 28 мая. Кстати, все 11 предварительных проектов появятся на сайте до 25 мая, чтобы нижегородцы заранее с ними ознакомились и заполнили анкеты для обратной связи.

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ИСТОЧНИК KP.RU