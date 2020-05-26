«Гоголь-центр» и Кирилл Серебренников собрали 1,5 миллиона рублей для нижегородских больниц
Вот уже несколько месяцев тысячи врачей по всей стране буквально живут на работе, выхаживая каждого заболевшего коронавирусом. Чтобы поддержать медиков, артисты «Гоголь-центра» и лично Кирилл Серебренников запустили четырехдневный марафон #помогиврачам. Все эти дни артисты читали монологи врачей, которые сейчас на передовой борются с коронавирусом.
- В этом году мы впервые столкнулись со страшным бедствием – пандемией коронавируса. И стало понятно, что всем будет нелегко, - вспоминает Кирилл Серебренников. - Мы артисты, работники театра, не сразу поняли, чем мы можем быть полезны людям, которые борются за наше здоровье. А потом возникла идея – можно стать голос врачей, которые с утра до вечера находятся в «красной зоне». И мы стали рассказывать вам истории врачей – смешные, грустные, но главное – правдивые. В ответ на это вы перечисляли деньги в фонд «Живой», на которые уже завтра будут закуплены необходимые средства индивидуальной защиты и расходные материалы, в которых те так остро нуждаются.
По словам режиссера, первыми к ним были переданы заявки от двух больниц – Нижегородской городской клинической больницы № 5 и рентгенотделения Балахнинской ЦРБ. Потом к ним добавилась Оренбургская областная инфекционная больница. За прошедшие четыре дня благодаря «Гоголь-центру» было собрано свыше 1,5 миллионов рублей.
- Это не деньги крупного бизнеса, это ваша помощь врачам, - обращается Кирилл Серебренников к своим зрителям. - Средняя сумма каждого взноса где-то 700 рублей – цена билета в театр. Спасибо вам огромное за каждый переведенный рубль. Мы все очень счастливы, что оказались полезны врачам. Этот марафон невероятно важен для нас. А еще мы в очередной раз убедились, что наши зрители – это очень чуткие к чужому горю люди, настоящие граждане нашей страны.
Напомним, режим самоизоляции действует на территории Нижегородской области с 30 марта 2020 года. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 8504 случаев заболевания. Только за минувшие сутки было выявлено 228 новых случаев заражения.
#ПомогиВрачам // Кирилл Серебренников // Итог.Мы- артисты, работники театра не сразу поняли, чем можем быть полезны людям, которые с утра до ночи сражаются с вирусом. А потом возникла идея: можно стать голосом врачей, голосом, который не слышен, потому что врачи с утра до ночи заняты, они в красной зоне .
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ИСТОЧНИК KP.RU
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