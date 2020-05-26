2020-05-26T17:13:04+03:00
Общество

«Гоголь-центр» и Кирилл Серебренников собрали 1,5 миллиона рублей для нижегородских больниц

Средства пойдут на закупку средств защиты для врачей, работающих с больными коронавирусом [видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Гоголь-центр» и Кирилл Серебренников собрали 1,5 миллиона рублей для нижегородских больниц.«Гоголь-центр» и Кирилл Серебренников собрали 1,5 миллиона рублей для нижегородских больниц.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Вот уже несколько месяцев тысячи врачей по всей стране буквально живут на работе, выхаживая каждого заболевшего коронавирусом. Чтобы поддержать медиков, артисты «Гоголь-центра» и лично Кирилл Серебренников запустили четырехдневный марафон #помогиврачам. Все эти дни артисты читали монологи врачей, которые сейчас на передовой борются с коронавирусом.

- В этом году мы впервые столкнулись со страшным бедствием – пандемией коронавируса. И стало понятно, что всем будет нелегко, - вспоминает Кирилл Серебренников. - Мы артисты, работники театра, не сразу поняли, чем мы можем быть полезны людям, которые борются за наше здоровье. А потом возникла идея – можно стать голос врачей, которые с утра до вечера находятся в «красной зоне». И мы стали рассказывать вам истории врачей – смешные, грустные, но главное – правдивые. В ответ на это вы перечисляли деньги в фонд «Живой», на которые уже завтра будут закуплены необходимые средства индивидуальной защиты и расходные материалы, в которых те так остро нуждаются.

По словам режиссера, первыми к ним были переданы заявки от двух больниц – Нижегородской городской клинической больницы № 5 и рентгенотделения Балахнинской ЦРБ. Потом к ним добавилась Оренбургская областная инфекционная больница. За прошедшие четыре дня благодаря «Гоголь-центру» было собрано свыше 1,5 миллионов рублей.

- Это не деньги крупного бизнеса, это ваша помощь врачам, - обращается Кирилл Серебренников к своим зрителям. - Средняя сумма каждого взноса где-то 700 рублей – цена билета в театр. Спасибо вам огромное за каждый переведенный рубль. Мы все очень счастливы, что оказались полезны врачам. Этот марафон невероятно важен для нас. А еще мы в очередной раз убедились, что наши зрители – это очень чуткие к чужому горю люди, настоящие граждане нашей страны.

Напомним, режим самоизоляции действует на территории Нижегородской области с 30 марта 2020 года. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 8504 случаев заболевания. Только за минувшие сутки было выявлено 228 новых случаев заражения.

#ПомогиВрачам // Кирилл Серебренников // Итог.Мы- артисты, работники театра не сразу поняли, чем можем быть полезны людям, которые с утра до ночи сражаются с вирусом. А потом возникла идея: можно стать голосом врачей, голосом, который не слышен, потому что врачи с утра до ночи заняты, они в красной зоне .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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