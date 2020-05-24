2020-05-24T18:37:31+03:00
Общество

«Неужели до визита министра не знали, что пациентам холодно?»: Давид Мелик-Гусейнов рассказал об улучшении условий в Кстовской ЦРБ

Ранее сообщалось, что пациенты там замерзают и едят холодную пищу
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Неужели до визита министра не знали, что пациентам холодно?»: Давид Мелик-Гусейнов рассказал об улучшении условий в Кстовской ЦРБ«Неужели до визита министра не знали, что пациентам холодно?»: Давид Мелик-Гусейнов рассказал об улучшении условий в Кстовской ЦРБФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов отчитался в социальной сети Instagram, что поменялось после его визита в Кстовскую ЦРБ. Напомним, пациенты больницы жаловались на холод, остывшую еду и другие проблемы.

- Коллеги из Кстова прислали фотоотчет о том, что было предпринято после совместного обхода. Раздали пациентам – кому требовались – дополнительные одеяла. Обеспечили перенос еды из пищеблока в «красную» зону, используя специальные термосы. В ближайшее время запустим проект по улучшению качества питания во всех стационарах. И запустили временную работу котельной. Осталось лишь решить вопрос с организацией шлюза из «красной» зоны в «зеленую», - поделился Давид Мелик-Гусейнов.

Однако подписчики чиновника все равно остались не слишком довольны. Всех мучает вопрос – почему эти проблемы нельзя было решить раньше, до визита замгубернатора?

- Неужели до Вашего визита сотрудники больницы не знали, что пациентам холодно и еда холодная? Почему, пока пальцем проблему не покажешь, сами не пытаются решить? Это просто халатное отношение к пациентам! – считает veter6171.

- Судя по состоянию термосов, они там не вот вчера появились. Неужели, пока по шапке не дадут сверху, нельзя догадаться, что можно в них еду положить и тогда она останется теплой? Что-то мне подсказывает, что эти термосы несчастные один раз сфоткали для отчета начальству, а потом и дальше будут обращаться к больным как к биомассе, - возмутилась alesya_dav.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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