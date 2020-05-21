«Молочные реки»: вода в реке Рахма под Нижним Новгородом снова побелела

Вода в реке Рахма под Нижним Новгородом регулярно окрашивается в белый цвет. Видеозапись очередного такого инцидента опубликовал один из интернет-пользователей в YouTube.

Как пояснил автор видео, речушка протекает всего в километре от Нижнего Новгорода. Несмотря на то, что вода в ней выглядит как молоко, попахивает она какой-то химией.

- Река белая-белая, пахнет то ли хлоркой, то ли еще какой-то химией. Именно вечером это происходит и не первый раз. Такое происходит часто. В соцсетях я видел фотки. Но никто, мне кажется, внимания никакого этому не уделил, никто не отреагировал. Сказали, что проверяли все заводы и все хорошо, никто ничего не сбрасывает, все так и продолжается. Никто не реагирует. Я решил закинуть это видео в ютуб, надеюсь, кто-нибудь посмотрит, выскажет свое мнение. Может это поспособствует решению проблемы. Воняет отвратительно и для экологии ничего хорошего, учитывая, что эта Рахма впадает в Волгу, - комментирует автор видеозаписи.

В министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области «Комсомолке» подтвердили, что сообщения о загрязнении Рахмы поступают не впервые. Сотрудники министерства обследовали территорию реки от поселка Ржавка до поселка Черепичный.

- В ходе обследования реки Рахма было установлено, что на всем протяжении обследуемого участка присутствует неблагоприятный запах, а вода в реке Рахма имеет мутно-белый цвет. Зафиксирован сброс сточных вод, выливающихся из оголовка ливневой канализации в поселке Черепичный Приокского района города Нижнего Новгорода и попадающих в реку, - сообщили в минэкологии.

Вместе с испытательной аналитической лабораторией ООО «Зиверт-Н» сотрудники министерства отобрали пробы воды в реке и в месте сброса сточных вод.

На основании имеющейся информации, министерство инициировало возбуждение дела об адмистративном правонарушении. Расследование будет проводиться в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Ранее «Комсомолка» уже писала об аналогичных инцидентах. Так, специалисты министерства устанавливали, кто виноват в загрязнении водоема в мае прошлого года. Между тем ситуация повторилась в августе 2019 года. Тогда министерстве тоже пытались найти виновных в загрязнении. О том, что за вещество сливается в реку и кто в этом виноват, до сих пор ничего неизвестно.

Молочные реки. Загрязнение воды в НО.Река "Рахма", недалеко от Нижнего Новгорода, переодически очень напоминает "Молочные реки". Неприятный запах и загрязнение воды безусловно сказывается на природу, животных и другие водоёмы. И такое уже не первый раз - утки и бобры больше не бывают в этих местах.

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