«Молочная река без кисельных берегов»: вода в речке Рахме под Кстовом стала белой

Река Рахма в Кстовском районе Нижегородской области сейчас напоминает сказочную – вода в ней стала совершенно белой, словно молочной. Но местных жителей это не радует – ведь такой цвет воды свидетельствует о сильном загрязнении.

- В министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области на сайт круглосуточной экологической диспетчерской службы поступили обращения граждан по факту загрязнения реки Рахма, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в минэкологии. – В результате рейдовых обследований было зафиксировано, что вода имеет белый цвет и не имеет запаха, а также установлено место сброса сточных вод.

В ближайшее время будет проведен отбор проб воды – это поможет понять, что именно стало причиной изменения цвета. Кроме того, в ходе проверки устанавливается лицо, виновное в данном правонарушении. Физическому лицу за это может грозить штраф до 2000 рублей, должностному – до 80 тысяч рублей, а юридическому – до 300 тысяч рублей.