2020-05-19T15:45:44+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде высадят многолетние цветы на 33 миллиона рублей

Причем сделать это планируется к 1 июня 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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В Нижнем Новгороде высадят многолетние цветы на 33 миллиона рублей.В Нижнем Новгороде высадят многолетние цветы на 33 миллиона рублей.Фото: Анастасия НАЗАРОВА
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Многолетние цветы предстоит высадить в столице Приволжья к 1 июня 2020 года. Деньги на их посадку выделило областное правительство, сообщил и. о. директора департамента благоустройства Нижнего Новгорода Антон Максимов на заседании думской комиссии по экологии 19 мая.

О том, как в городе обстоят дела с цветниками, чиновника спросил председатель профильной комиссии городской думы Михаил Кузнецов. Он припомнил, что накануне чемпионата мира по футболу-2018 Нижний Новгород получил от области 10 миллионов рублей на дополнительное озеленение.

- В итоге мы встретили 2018 год красивыми тюльпанами. Что дополнительно запланировано к 800-летию города? Потому что есть шанс, что мы все-таки доживем и что тогда? Будем вспоминать, что у нас был карантин? Или мы действительно украсим свой город уже в этом году? - поинтересовался депутат.

Антон Максимов поспешил заверить, что областной центр все же украсят многолетними цветами.

- В рамках подготовки к 75-летию Победы выделена субсидия из областного бюджета в размере 33 миллионов рублей. Муниципальные контракты на устройство и содержание цветников до конца 2020 года уже заключены. Работа начата. Цветы будут высажены до 1 июня, если позволят погодные условия, - добавил и. о. директора департамента благоустройства.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в областном центре высадят цветники площадью 11 тысяч квадратных метров. При этом отмечалось, что озеленение планируется провести во всех восьми районах Нижнего Новгорода. Клумбы должны появиться на основных городских магистралях, в скверах и парках.

КСТАТИ

Специалисты обследовали 70 территорий Нижнего Новгорода, где планируется высадить деревья и кустарники в рамках компенсационного озеленения. На заседании думской комиссии по экологии 19 мая замглавы департамента благоустройства Алексей Краснов рассказал, что проекты по этим территориям будут готовы к реализации до конца мая.

- Некоторые эскизные проекты уже имеются, они находятся на обсуждении у специалистов. Рассчитываем завершить первую очередь этих работ до июня, - добавил чиновник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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