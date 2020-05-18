Благоустройством знаковых нижегородских площадей, бульваров и набережных займутся ведущие российские архитекторы

Благоустройством знаковых для Нижнего Новгорода площадей, набережных, бульваров и других общественных территорий займутся ведущие архитектурные нижегородские бюро и специалисты федерального уровня. Работа будет проводиться по программе «#Среда800», которая приурочена к предстоящему юбилею столицы Приволжья. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Комплексное изменение общественных пространств такого масштаба будет проводиться в Нижнем Новгороде впервые, отмечается в сообщении. Чтобы преобразить город к торжественной дате, приглашены проектные команды, обладающие опытом, необходимым для решения задач подобного масштаба. При выборе бюро, учитывались их деловая репутация, опыт проектирования и результаты благоустройства.

MEGABUDKA (Москва) разработает концепцию для Окской набережнойФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Уже проведена работа для нескольких общественных пространств Нижнего Новгорода. К примеру, прорабатывалось благоустройство Большой Покровской, Александровского сада, сквера на площади Максима Горького и площади Лядова. Эти материалы обещают использовать при создании проектно-сметной документации.

Бюро MLA разработает концепцию для площади перед станцией канатной дорогиФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Как рассказала директор ИРГСНО Дарья Шорина, к благоустройству общественных пространств привлекаются команды, которые работали над преображением Крымской набережной в Москве, бульваром «Белые цветы» в Казани, центральной площади в Ижевске, общественной зоны EXPO в Казахстане, Софийской набережной в Великом Новгороде и городского сада «Время трав» на столичной площади. При этом институт развития городской среды Нижегородской области обеспечит участие нижегородцев в исследованиях, учтет их мнение при создании проектов.

- Эта деятельность – первый практический шаг в разработке и уточнении проекта Стратегии развития городской среды Нижнего: набора инструментов, рекомендаций и стандартов, которые позволят в перспективе нескольких лет сформировать общественно-рекреационный каркас Нижнего Новгорода, - пояснила Дарья Шорина. - Цель реализации каркаса – связанная сеть комфортных общественных пространств и всей городской среды, которая учитывает и проявляет идентичность города. Первыми ласточками» нового проектного подхода как раз должны стать территории #Среда800.

ICUBE CREATIVA GROUP (Москва) разработает концепцию для площади ГероевФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Дополнительное финансирование получат и те территории, работа по которым уже велась в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Это площади Буревестника, Советская, Маршала Жукова и бульвар Рокоссовского. Все материалы и результаты исследования будут учтены при реализации проектов. Самое главное, что все эти важные территории получат больше денег на благоустройство. Это значит, что там можно будет сделать больше, чем планировалось изначально.

КСТАТИ

Партнеры для 21 территории уже известны. Например, с площадью Маркина, улицей Алексеевской, Сквером Свердлова и Нижневолжской набережной будут работать ИРГСНО и MISH Studio. Еще 14 территорий отдадут ведущим компаниям из других городов. В частности, приглашены московские Megabudka, «8 линий», MLA+, iCube Creative Group и бюро «Новое». Работать будет и design unit 4 из Санкт-Петербурга, самарское «Проектное бюро Т.М.», «Проектная группа 8» и ZARF из Казани, архитектурное бюро «ВЕЩЬ» из Пензы. Впрочем, список партнеров далеко неполный и выбор архитектурных организаций продолжится.

Проектное бюро Т.М. (Самара): Благоустройство набережной озера и парка аттракционов (Казахстан)Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Управляющий партнер «Проектной группы 8» Дмитрий Смирнов оценивает проект «#Среда800» как очень амбициозный. Он уверен, что здесь не обойтись без большой и профессиональной междисциплинарной команды.

- Участие в проекте – безусловный вызов, но это ни в коем случае не эксперимент и не соревнование. Это возможность для города привлечь инвестиции и компетенции для развития территорий, возможность для горожан принять участие в судьбе знаковых пространств, возможность для команд со всей страны через обмен опытом помочь городу сделать достойные проекты, - прокомментировал Дмитрий Смирнов.

При этом он напомнил, что Нижний Новгород славится творческими и неравнодушными людьми, которые ценят высокие стандарты.

СПРАВКА «КП»

Программа комплексного благоустройства «#Среда800» является частью большой инфраструктурной программы «Город 800». В нее входят два направления, одно из которых предполагает реставрацию не менее 110 объектов культурного наследия «#Символы800». Узнать больше о программе комплексного благоустройства «#Среда800» можно на ее официальном сайте: sreda800.ru.