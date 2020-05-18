2020-05-18T12:44:00+03:00
Общество

Александр Бастрыкин заинтересовался выброшенной в лесу под Дзержинском вакциной от гриппа

По факту обнаружения свалки медикаментов проводится доследственная проверка
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Александр Бастрыкин заинтересовался выброшенной в лесу под Дзержинском вакциной от гриппа.Александр Бастрыкин заинтересовался выброшенной в лесу под Дзержинском вакциной от гриппа.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Доследственная проверка организована по факту обнаружения в лесу под Дзержинском коробок с вакцинами от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, накануне в социальных сетях появилась информация о том, что в лесном массиве обнаружены выброшенные коробки с вакциной от гриппа. Молодые люди, нашедшие эту свалку, даже проверили срок годности вакцины – мол, может быть, она уже просрочена, и от нее просто решили избавиться таким необычным способом. Но нет – с вакциной все в порядке, она рассчитана на период 2019-2020 годов.

Александр Бастрыкин заинтересовался выброшенной в лесу под Дзержинском вакциной от гриппа. Фото: Типичный Нижний Новгород

Александр Бастрыкин заинтересовался выброшенной в лесу под Дзержинском вакциной от гриппа. Фото: Типичный Нижний Новгород

На инцидент сразу отреагировал министр здравоохранения Нижегородской области, заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов. Он предположил, что тот, кто выбросил вакцину, мог даже не осознавать, что совершает таким образом преступление.

- Начали расследование по факту обнаружения партии вакцины, которую нашли обычные прохожие в лесу. Информацию о ходе расследования доведу до общественности, - написал Давид Мелик-Гусейнов. – Кстати, номера упаковок позволят легко отследить путь вакцины.

В ходе доследственной проверки следователям СК предстоит выяснить, каким образом вакцины от гриппа могли оказаться в лесу. Кроме того, лицам, допустившим халатное отношение в своим обязанностям, будет дана юридическая оценка.

Делом о выброшенной вакцине заинтересовался и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил руководству регионального следственного органа подробно доложить обо всех обстоятельствах произошедшего.

Свалка вакцины против гриппа в лесу .Видео: Типичный Нижний Новгород

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ИСТОЧНИК KP.RU

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