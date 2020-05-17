В лесу под Дзержинском обнаружена свалка из ящиков с вакциной от гриппа

Свалка из ящиков с вакциной от гриппа обнаружена в лесу под Дзержинском. Видеозапись очевидцы опубликовали в сообществе «Типичный Нижний» соцсети «ВКонтакте».

Молодые люди даже проверили ее срок годности, полагая, что от просроченной вакцины решили избавиться таким нестандартным способом. Оказалось, что с вакциной все в порядке и она рассчитана на период 2019 – 2020 годов, говорится в сообщении.

Свалка вакцины против гриппа в лесу .Видео: Типичный Нижний Новгород

Инцидент не остался без внимания со стороны министерства здравоохранения Нижегородской области. Как сообщил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram, минздрав не поручал утилизировать вакцину таким образом. Он предположил, что подобное решение было принято тем, кто не осознает, что это может расцениваться как преступление.

- Начали расследование по факту обнаружения партии вакцины, которую нашли обычные прохожие в лесу. Информацию о ходе расследования доведу до общественности, - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Он также добавил, что номера упаковок позволят легко отследить путь вакцины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.