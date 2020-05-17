2020-05-17T14:25:51+03:00
Общество

В лесу под Дзержинском обнаружена свалка из ящиков с вакциной от гриппа

Минздрав Нижегородской области начал расследовать инцидент
Елена КАРАЛ
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В лесу под Дзержинском обнаружена свалка из ящиков с вакциной от гриппа. ФОТО: принтскрин видео группы "Типичный Нижний Новгород"В лесу под Дзержинском обнаружена свалка из ящиков с вакциной от гриппа. ФОТО: принтскрин видео группы "Типичный Нижний Новгород"
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Свалка из ящиков с вакциной от гриппа обнаружена в лесу под Дзержинском. Видеозапись очевидцы опубликовали в сообществе «Типичный Нижний» соцсети «ВКонтакте».

Молодые люди даже проверили ее срок годности, полагая, что от просроченной вакцины решили избавиться таким нестандартным способом. Оказалось, что с вакциной все в порядке и она рассчитана на период 2019 – 2020 годов, говорится в сообщении.

Свалка вакцины против гриппа в лесу .Видео: Типичный Нижний Новгород

Инцидент не остался без внимания со стороны министерства здравоохранения Нижегородской области. Как сообщил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram, минздрав не поручал утилизировать вакцину таким образом. Он предположил, что подобное решение было принято тем, кто не осознает, что это может расцениваться как преступление.

- Начали расследование по факту обнаружения партии вакцины, которую нашли обычные прохожие в лесу. Информацию о ходе расследования доведу до общественности, - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Он также добавил, что номера упаковок позволят легко отследить путь вакцины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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