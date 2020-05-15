«Девичье царство!»: Ирина Пегова показала всех женщин своей семьи

Звезда сериала «Акушерка» Ирина Пегова поделилась очередной семейной фотографией, сделанной в своем коттедже в Выксе. На малую родину актриса приехала на время самоизоляции, чтобы провести время с родными и быть ближе к природе. Новый пост в Инстаграме знаменитость посвятила сразу всем женщинам своей семьи.

pegovairina Три Татьяны на один квадратный метр!

- Три Татьяны на один квадратный метр! Посиделки, - подписала Пегова снимок, на котором изображены ее 91-летняя бабушка Татьяна, мама Вера, старшая сестра Татьяна и 14-летняя дочка Таня.

Фолловеров внезапная семейная фотосессия тронула до глубины души. Многие отметили, что от снимка так и веет теплом и любовью.

- Девичье царство! - прокомментировала ilona_gunes.

Однако некоторые сфокусировались на самой пожилой женщине в семье Пеговых. По словам звездных подписчиков, для своих лет бабушка выглядит очень молодо и ухоженно.

- Ирочка, какое это счастье, когда дивы несколько поколений. Бабулечка такая симпатичненькая сидит. Вы на нее очень похожи! - заявила nataliademidova916.

- Бабулечка красивая, как из сказки, - добавила barbra_varya.

- Так душевно! У бабули вашей очень красивая шаль. Молодцы, что бережете ближних, - похвалила marinanesterova8706.

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