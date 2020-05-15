2020-05-15T13:17:26+03:00
Звезды

«Девичье царство!»: Ирина Пегова показала всех женщин своей семьи

Больше всего подписчиков поразила 91-летняя бабушка известной актрисы [фото]
Анна МИГАЛОВА
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На малую родину актриса приехала на время самоизоляции, чтобы провести время с родными.На малую родину актриса приехала на время самоизоляции, чтобы провести время с родными.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Звезда сериала «Акушерка» Ирина Пегова поделилась очередной семейной фотографией, сделанной в своем коттедже в Выксе. На малую родину актриса приехала на время самоизоляции, чтобы провести время с родными и быть ближе к природе. Новый пост в Инстаграме знаменитость посвятила сразу всем женщинам своей семьи.

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Три Татьяны на один квадратный метр!
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- Три Татьяны на один квадратный метр! Посиделки, - подписала Пегова снимок, на котором изображены ее 91-летняя бабушка Татьяна, мама Вера, старшая сестра Татьяна и 14-летняя дочка Таня.

Фолловеров внезапная семейная фотосессия тронула до глубины души. Многие отметили, что от снимка так и веет теплом и любовью.

- Девичье царство! - прокомментировала ilona_gunes.

Однако некоторые сфокусировались на самой пожилой женщине в семье Пеговых. По словам звездных подписчиков, для своих лет бабушка выглядит очень молодо и ухоженно.

- Ирочка, какое это счастье, когда дивы несколько поколений. Бабулечка такая симпатичненькая сидит. Вы на нее очень похожи! - заявила nataliademidova916.

- Бабулечка красивая, как из сказки, - добавила barbra_varya.

- Так душевно! У бабули вашей очень красивая шаль. Молодцы, что бережете ближних, - похвалила marinanesterova8706.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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