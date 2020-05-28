Бульвар Маршала Рокоссовского расположен параллельно оживленной улице и создан для удобства жителей Советского района Нижнего Новгорода. В самом конце он переходит в небольшую площадь, где установлен обновленный памятник маршалу Константину Рокоссовскому. Предварительную концепцию благоустройства бульвара 27 мая нижегородцам представили проектная группа «8 линий» и design unit.

Разработке концепции предшествовало предпроектное социокультурное исследование, в ходе которого удалось выяснить основные проблемы территории.

В частности, жители говорят о плохом качестве дорожного покрытия, лестниц и спусков, недоступности пространства для маломобильных граждан, небезопасных пешеходных переходах и остановках, неухоженных газонах и зеленых зонах. Жалуются нижегородцы на нехватку освещения, велоинфраструктуры и потерю бульваром узнаваемого облика. Кроме того, жителям не хватает спортивных, игровых площадок и территории для выгула собак.

Фестивальная площадь и «тайная тропа»: какие изменения предложили архитекторы для бульвара Рокоссовского. ФОТО: ИРГСНО

Кулуары и велодорожка

Архитекторы предлагают превратить пустующие ныне площадки бульвара в функциональные зоны. Вдоль всего променада может быть создана альтернативная «тайная тропа», которая будет проходить через всю его зеленую часть. Там появятся тихие кулуары для отдыха, которых не хватает жителям. Продумано и функциональное наполнение этих маленьких площадок. Вдоль пешеходной части бульвара планируется также сделать выделенную велодорожку.

Фестивальная площадь и «тайная тропа»: какие изменения предложили архитекторы для бульвара Рокоссовского. ФОТО: ИРГСНО

Фестивальная площадь

Одну из территорий бульвара предлагается превратить в фестивальную площадь. Там хотят сделать амфитеатр, установить скамейки по периметру и барьеры для защиты озелененной части от вытаптывания. Появится на фестивальной площади небольшая cцена и навесы, под которыми можно будет укрыться от непогоды. Планируется также обновить систему освещения, создать точки для подключения к электричеству оборудования, включая нестационарные объекты торговли.

Теннисный стол и детский уголок

Фестивальная площадь и «тайная тропа»: какие изменения предложили архитекторы для бульвара Рокоссовского. ФОТО: ИРГСНО

На площадке, следующей далее по бульвару, установят скамейки и создадут точки подключения к электросети. Там появятся также новые деревья, столы для игры в настольный теннис и уголок с детским оборудованием. Архитекторы предлагают снабдить площадку навигацией, которая рассказывала бы об истории бульвара и прославленном маршале Константине Рокоссовском.

Фестивальная площадь и «тайная тропа»: какие изменения предложили архитекторы для бульвара Рокоссовского. ФОТО: ИРГСНО

Площадка с фонтаном

В середине бульвара есть фонтан, который недавно ремонтировался. Архитекторы отметили, что не настаивают на его изменении прямо сейчас, однако предложили свой вариант благоустройства - максимально приближенный к историческому облику. Как отметил один из создателей концепции, на сохранившихся фото видно, что изначально фонтан был выложен цветной мозаикой. Архитекторы предлагают вернуть ему прежний вид, расширить зеркало воды и модернизировать. После реконструкции на бортиках фонтана смогут сидеть взрослые, а дети – играть на мелководье.

Фестивальная площадь и «тайная тропа»: какие изменения предложили архитекторы для бульвара Рокоссовского. ФОТО: ИРГСНО

Аллея детей и луговой кулуар

Еще одна площадка примыкает к автобусной остановке. Ее хотят благоустроить так, чтобы превратить в целиком безбарьерную территорию. Там высадят дополнительные деревья и установят скамейки.

За ней следует площадка, где установят длинную скамейку и устроят детскую игровую зону. Появится на бульваре также «аллея детей». Как пояснили авторы концепции, там предлагается установить вертикальные опоры, натянуть тросы и на них распределить портреты детей. Вообще архитекторы отметили, что стремятся благоустроить бульвар так, чтобы дети могли найти себе место в любом его уголке.

Фестивальная площадь и «тайная тропа»: какие изменения предложили архитекторы для бульвара Рокоссовского. ФОТО: ИРГСНО

Луговой кулуар и участок перед памятником Рокоссовскому

Перед тем, как пешеходы приблизятся к участку с памятником маршалу, они смогут попасть в настоящий уголок живой природы. Там высадят множество кустарников и других растений, поставят лавочки, где можно будет посидеть, почитать книгу и насладиться природой.

Завершается бульвар участком, где установлен памятник выдающемуся Константину Рокоссовскому. Авторы концепции сделают небольшой редизайн площади, поменяют мощение, создадут пандус и разные пути обхода монумента. Архитекторы предлагают убрать стелу, которая находится за памятником, а для придания месту большей торжественности - высадить голубые ели.

Ознакомиться со всеми предложениями проектной группы «8 линий» и design unit можно на Youtube-канале Института развития городской среды Нижегородской области. Информация о предварительных концепциях также опубликована на сайте проекта «#Среда800».

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