«Устроили пенную вечеринку»: Вандалы едва не сломали два реконструированных фонтана в Нижнем Новгороде

Сразу два нижегородских фонтана едва не пали от рук вандалов – неизвестные хотели устроить в них пенную вечеринку. Еще бы немного и реконструированные в прошлом году фонтаны пришлось бы снова ремонтировать.

- Очередные акты хулиганства были зафиксированы на двух из 13 фонтанах, реконструированных прошлым летом по концессионному соглашению между администрацией Нижнего Новгорода и ООО «Городские инженерные системы», - рассказал генеральный директор компании Сергей Быченков. – Сначала 13 мая моющие средства запустили в фонтан у станции метро «Заречная», а вчера то же самое произошло с фонтаном на Черном пруду.

По словам специалистов, попадание моющих средств в фонтаны может довольно серьезно повредить дорогостоящее оборудование.

- Несмотря на то, что люди воспринимают это как безобидную шутку, это несет в себе серьезную угрозу для дальнейшей работы фонтанов, - объясняет Сергей Быченков. – Агрессивная среда воздействует на дорогостоящее оборудование, в том числе насосы стоимостью от 200 до 300 тысяч рублей. К счастью, пену вовремя заметили, поэтому поломки удалось избежать.

Между тем, в настоящее время работы на фонтане на Черном пруду еще не закончены – полностью очистить его от пены удастся только к понедельнику. В связи с этими инцидентами нижегородцев призывают особенно бережно обращаться с недавно отремонтированными фонтанами.

Напомним, за последнее время это уже не первый случай вандализма. Всего несколько дней назад в Нижнем Новгороде были повреждены еще четыре фонтана.