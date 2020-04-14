2020-04-14T15:42:51+03:00
Общество

Вандалы повредили недавно отремонтированные фонтаны в Нижнем Новгороде

Злоумышленников, испортивших четыре объекта, обещают найти
Анастасия НАЗАРОВА
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Неизвестные повредили четыре фонтана, которые были реконструированы в Нижнем Новгороде в 2019 году, сообщили в пресс-службе Водоканала. Объекты приводили в порядок по концессионному соглашению администрации с «Городскими инженерными сетями».

Уберечь объекты не удалось, несмотря на то, что они были законсервированы на зиму. Больше всего пострадал фонтан в сквере на проспекте Ильина в Автозаводском районе. По словам заместителя гендиректора «Городских инженерных сетей» Сергея Быченкова, вандалы выломали и стащили 22 светильника и три форсунки.

Кроме того, ремонт теперь понадобится фонтанам около гостиницы «Заречная», на улице Есенина и на улице Энгельса возле «Метеора». Первые два объекта облюбовали подростки, катающиеся на скейтбордах. А третий объект приглянулся любителям алкогольных напитков.

- По фонтану на проспекте Ильича уже ведет работу полиция. Мы надеемся, что виновные лица будут найдены, но его восстановление потребует значительных временных и финансовых затрат. Также будут устранены повреждения на остальных фонтанах, - сообщил чиновник, добавив, что жителям нужно бережнее относится к результатам чужой работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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