Сделки с недвижимостью в Нижнем Новгороде проводятся даже в условиях пандемии коронавируса

Сфера недвижимости адаптировалась к ограничениям, введенным из-за пандемии коронавируса. При этом эксперты отмечают, что изменения не прошли бесследно, и количество сделок снизилось. Ситуация на рынке жилья обсуждалась в ходе встречи «Город на связи», организованной Общественной палатой Нижнего Новгорода.

Как отметил председатель комиссии Общественной палаты города по формированию комфортной городской среды Михаил Иванов, ограничения наложили отпечаток на работу с недвижимостью.

- Количество вопросов, поступивших от горожан, показывает, что это одна из важных тем в период, когда многие вынужденно ушли на самоизоляцию. Полтора месяца ограничений наложили свой отпечаток на ситуацию по сделкам с недвижимостью, - прокомментировал глава комиссии.

Особое внимание сейчас специалисты уделяют сделкам, которые были начаты на момент начала пандемии. По словам президента Нижегородской гильдии сертифицированных риелторов Альбины Гладышевой, многие нижегородцы беспокоились, что могут потерять свои деньги, а купленное жилье не будет оформлено. Выйти из сложной ситуации помогло открытие трех многофункциональных центров.

- Благодаря возможности получать необходимые документы через МФЦ, мы помогаем нашим клиентам оформлять их сделки. Таким образом, можно сказать, что оформление сделок с недвижимостью во время коронавируса идёт в обычном режиме, - отметила Альбина Гладфшева.

Она также констатировала, что желающих совершить операции с недвижимостью стало меньше. Зато специалисты смогли быстрее собрать нужные документы для сделок, которые подвисли в воздухе.

Сейчас приемом документов занимаются МФЦ на улице Краснодонцев, 21, Коминтерна, 37 и Славянской, 25. Чтобы попасть туда, нужно предварительно записаться, учитывая перерыв для санитарной обработки помещения.

ЗАГСЫ и органы опеки

По предварительной записи в период вынужденной изоляции работают и ЗАГСЫ. Об этом сообщила начальник отдела главного управления ЗАГС Нижегородской области Наталья Царёва. По ее словам, нужные справки нижегородцы могут получить за один день, если они оплатили госпошлину.

- Благодаря работе в таком режиме мы справляемся с нагрузкой, при этом контролируя поток посетителей. Основные вопросы, по которым к нам обращаются, - это получение документов государственной регистрации рождения или смерти. Данные справки необходимы при оформлении недвижимости, льготной ипотеки и прочее, - сказала Наталья Царева.

Что касается работы органов опеки и попечительства, то они пока прекратили принимать граждан. При этом руководитель профильного отдела департамента образования городской администрации Наталия Муханова сообщила, что специалисты продолжают работать. У них можно проконсультироваться, позвонив по телефону любого отдела образования районных администраций. Контакты можно найти на сайте администрации Нижнего Новгорода. Кроме того, можно обратиться за нужной информацией в электронную приемную.

В прежнем режиме работают 40 отделений «Нижтехинвентаризации», сообщил гендиректор госпредприятия Дмитрий Засухин. Ведомство признали системообразующим, поэтому заявки на оценку, инвентаризацию, межевание и выдачу архивных сведений, по-прежнему принимаются.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Чтобы собрать нужный пакет документов для сделки с недвижимостью, можно обратиться в call-центр по телефону: 422-37-21.

Телефоны «Нижтехинвентаризации», по которым специалисты консультируют граждан: 8-800-301-46-000 и 214-67-33.

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