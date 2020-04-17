2020-04-17T14:47:45+03:00
Общество

Нижегородская недвижимость ушла на карантин: наметился тренд на онлайн-сделки

Риэлторы осваивают новые технологии, переходя на дистанционный формат работы
Елена КАРАЛ
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Нижегородская недвижимость ушла на карантин: наметился тренд на онлайн-сделкиНижегородская недвижимость ушла на карантин: наметился тренд на онлайн-сделкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С одной стороны, недвижимость не входит в список первоочередных видов деятельности, которые могут свободно работать в условиях режима самоизоляции. С другой стороны, рынок не стоит на месте, и нижегородские специалисты рынка недвижимости продолжают активную работу, переходя на использование интернет-ресурсов и осваивая взаимодействие с покупателями в онлайн-формате. Об этом «Комсомолке» рассказал исполнительный директор нижегородского агентства недвижимости «Адрес» Сергей Петров.

По его словам, непросто стало проблематично подавать и забирать документы с регистрации, проводить сделки, собирать документы, поэтому риэлторам приходится решать эти вопросы.

В частности, некоторые банки приняли решение проводить онлайн-регистрации с помощью цифровых подписей не только по кредитным, но и другим операциям. Это позволяет завершить уже начатые сделки.

- Некоторое время было непонятно, как работают МФЦ. Но с понедельника 13 апреля есть возможность обращаться туда, соблюдая все необходимые защитные мероприятия: можно подать документы, забрать их с регистрации. По другим организациям тоже сейчас пока наши специалисты пытаются выяснить, как они работают - нотариусы по записи работают, какие-то другие службы. Да, сейчас это усложнилось, но рынок не встал, и мы стараемся перенести все, что можно сделать без личного присутствия, в онлайн-режим, в том числе проводим собрания в формате видеоконференций, – рассказал Сергей Петров.

Что касается тенденций, то демонстрация жилья, где находятся люди, пока прекращена. Однако квартиры и дома, свободные от проживания, показывать можно.

Поэтому риэлторы спешно осваивают новые технологии: снимают и публикуют видеозаписи с экскурсиями по объектам, предоставляя потенциальным покупателям ссылки.

Нижегородская недвижимость ушла на карантин: наметился тренд на онлайн-сделки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нижегородская недвижимость ушла на карантин: наметился тренд на онлайн-сделкиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В разы увеличилась и востребованность специализированных интернет-ресурсов, обмен информацией в соцсетях. Поэтому сейчас выигрывают специалисты, чьи объявления максимально информативны, содержат хорошие фото и видеозаписи.

- Сейчас мы предоставляем потенциальным покупателям возможность оценить объект, не выезжая на место. Они видят, оправданы ли их ожидания, или нужно еще что-то другое посмотреть. Есть возможность показывать квартиры, связываясь с людьми через какие-то мессенджеры. Специалист включает видеотрансляцию, может показать что-то, уточнить подробности, провести онлайн-экскурсию по квартире или дому, - говорит Сергей Петров.

Он также отмечает, что онлайн-режим открыл перед риэлторами возможность предлагать любые объекты независимо от местонахождения покупателя. Специалист считает, что за этим трендом - будущее рынка недвижимости.

Неплохой шанс также получил сегмент загородной недвижимости. Как отметил Сергей Петров, такие объекты всегда относились к категории избыточных. Однако теперь все изменилось, так как люди поняли разницу комфортного пребывания в частном доме и в квартире в период режима самоизоляции.

Выигрывает загородная недвижимость и по цене квадратного метра. Опять же, в выигрыше окажутся специалисты, которые предоставят возможность покупателям знакомиться с предложениями дистанционно. При этом наиболее эффективными будут онлайн-экскурсии не только по самому частному дому, но и за его пределами. Это позволит продемонстрировать все преимущества природы, которая окружает объект и донести максимум информации о нем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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