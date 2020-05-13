«Про тех, кто остался без дома»: Никита Nomerz создал новые граффити на тему самоизоляции
Известный уличный художник Никита Nomerz представил еще одну «карантинную» работу. Граффити на бетонной стене многоэтажки автор назвал «Нерабочими днями».
«Нерабочие дни» Никиты Nomerz. Фото: https://vk.com/nomerz_blog
- Для выставки StayHome (16+) я сделал уличную работу про тех, кто остался без дома. Она стала логичным продолжением и дополнением к моему проекту «Режим повышенной готовности». Презентация работы символично совпала с объявлением государства о плавном завершении «нерабочих дней» связанных с эпидемией. Однако для многих дни по-прежнему остаются безработными, - отметил автор граффити.
«Нерабочие дни» Никиты Nomerz. Фото: https://vk.com/nomerz_blog
Напомним, в апреле звезда нижегородского стрит-арта нарисовал граффити, посвященные режиму повышенной готовности, который объявлен во многих регионах России, в том числе в Нижегородской области. На фасаде дома (точный адрес художник пока не называет) изображены полицейские, куар-код и люди в противогазах.
- Используемые в работах образы и смыслы, которые сегодня регулярно встречаются в новостных сводках, не кажутся новыми. Они не возникли с приходом беды в виде страшной болезни. Мы давно в самоизоляция от внешнего мира и изолируем неудобных нам людей. Мы соблюдаем социальную дистанцию, разделяя общество на разные группы, которые обладают неравным доступом к ресурсам материального и духовного блага, - написал художник в соцсетях.
Тем временем женское лицо нижегородского стрит-арта художница Елена Лисица порадовала поклонников новой работой в центре города. На днях свеженькие граффити появились на фасаде дома № 24 по улице Гоголя. Свое творение нижегородка назвала «Чумой-19».
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ИСТОЧНИК KP.RU