2020-05-13T15:40:54+03:00
Общество

«Про тех, кто остался без дома»: Никита Nomerz создал новые граффити на тему самоизоляции

Эта работа стала продолжением проекта «Режим повышенной готовности» [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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«Нерабочие дни» Никиты Nomerz. Фото: https://vk.com/nomerz_blog«Нерабочие дни» Никиты Nomerz. Фото: https://vk.com/nomerz_blog
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Известный уличный художник Никита Nomerz представил еще одну «карантинную» работу. Граффити на бетонной стене многоэтажки автор назвал «Нерабочими днями».

«Нерабочие дни» Никиты Nomerz. Фото: https://vk.com/nomerz_blog

«Нерабочие дни» Никиты Nomerz. Фото: https://vk.com/nomerz_blog

- Для выставки StayHome (16+) я сделал уличную работу про тех, кто остался без дома. Она стала логичным продолжением и дополнением к моему проекту «Режим повышенной готовности». Презентация работы символично совпала с объявлением государства о плавном завершении «нерабочих дней» связанных с эпидемией. Однако для многих дни по-прежнему остаются безработными, - отметил автор граффити.

«Нерабочие дни» Никиты Nomerz. Фото: https://vk.com/nomerz_blog

«Нерабочие дни» Никиты Nomerz. Фото: https://vk.com/nomerz_blog

Напомним, в апреле звезда нижегородского стрит-арта нарисовал граффити, посвященные режиму повышенной готовности, который объявлен во многих регионах России, в том числе в Нижегородской области. На фасаде дома (точный адрес художник пока не называет) изображены полицейские, куар-код и люди в противогазах.

- Используемые в работах образы и смыслы, которые сегодня регулярно встречаются в новостных сводках, не кажутся новыми. Они не возникли с приходом беды в виде страшной болезни. Мы давно в самоизоляция от внешнего мира и изолируем неудобных нам людей. Мы соблюдаем социальную дистанцию, разделяя общество на разные группы, которые обладают неравным доступом к ресурсам материального и духовного блага, - написал художник в соцсетях.

Тем временем женское лицо нижегородского стрит-арта художница Елена Лисица порадовала поклонников новой работой в центре города. На днях свеженькие граффити появились на фасаде дома № 24 по улице Гоголя. Свое творение нижегородка назвала «Чумой-19».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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