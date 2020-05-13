2020-05-12T22:29:58+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 13 мая 2020 года составило 5087 человек

За сутки в Нижнем Новгороде было выявлено 354 новых случаев заражения
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом в регионе перевалило за пять тысяч человек.Число заболевших коронавирусом в регионе перевалило за пять тысяч человек.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 13 мая 2020 года составило 5087 человек. Так, лишь за последние сутки в регионе было выявлено 354 новых случая заражения этим смертельно опасным заболеванием.

Сообщалось, что тестирование на коронавирус в Нижегородской области прошли уже более 120 тысяч человек. По словам губернатора Глеба Никитина, у половины болезнь протекает либо без симптомов, либо в легкой степени.

- Что касается нижегородских больниц, то они полностью готовы к приему пациентов с коронавирусом. Все они обеспечены современным медицинским оборудованием и достаточным количеством аппаратов ИВЛ, - заверил глава региона.

Напомним, несмотря на то, что в ряде российских регионов с 12 мая 2020 года начинается постепенное снятие ограничение, в Нижегородской области режим всеобщей самоизоляции решено продлить. В первую очередь, это обусловлено динамикой заболеваемости коронавирусом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Житель Дзержинска отправится в колонию за попытку изнасилования 24-летней женщины
Появилось новое требование для QR-кода на поездку к родственнику
Станислав Прокопович: «Основной задачей является восстановление реального сектора экономики»
Первая футбольная секция для детей с ограниченными возможностями здоровья откроется в Нижегородской области
В Выксе разыскивается водитель, который подвез женщину с подтвержденным COVID-19
Павел Пашинин: «Предложены серьезные социальные меры поддержки всем, кто в ней нуждается»
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 12 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
К июлю планируется отремонтировать дорогу, ведущую к четырем деревням Шахунского района
Алексей Алехин: «Решение о поддержке соцработников очень своевременное»
Владислав Сивый: «В период пандемии политика государства осталась социально ориентированной»
Назван район Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса на 12 мая 2020 года
В Нижнем Новгороде продезинфицировали девять тысяч жилых домов
Суд принудительно госпитализировал двух нижегородцев с коронавирусом
Нижегородский минкульт возглавил заместитель губернатора Олег Беркович
Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 12 мая 2020 года составило 751 человек
В Нижегородской области льготные проездные не будут действовать до окончания режима повышенной готовности