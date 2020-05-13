Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 13 мая 2020 года составило 5087 человек. Так, лишь за последние сутки в регионе было выявлено 354 новых случая заражения этим смертельно опасным заболеванием.

Сообщалось, что тестирование на коронавирус в Нижегородской области прошли уже более 120 тысяч человек. По словам губернатора Глеба Никитина, у половины болезнь протекает либо без симптомов, либо в легкой степени.

- Что касается нижегородских больниц, то они полностью готовы к приему пациентов с коронавирусом. Все они обеспечены современным медицинским оборудованием и достаточным количеством аппаратов ИВЛ, - заверил глава региона.

Напомним, несмотря на то, что в ряде российских регионов с 12 мая 2020 года начинается постепенное снятие ограничение, в Нижегородской области режим всеобщей самоизоляции решено продлить. В первую очередь, это обусловлено динамикой заболеваемости коронавирусом.

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