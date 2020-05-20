2020-05-20T11:54:03+03:00
Общество

Сотрудница одной из больниц Дзержинска призналась, что выбросила вакцину от гриппа в лесу

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Сотрудница одной из больниц Дзержинска призналась, что выбросила вакцину от гриппа в лесу. ФОТО: принтскрин видео группы "Типичный Нижний Новгород"Сотрудница одной из больниц Дзержинска призналась, что выбросила вакцину от гриппа в лесу. ФОТО: принтскрин видео группы "Типичный Нижний Новгород"
Изменить размер текста:

Завершена доследственная проверка инцидента со свалкой вакцины от гриппа, обнаруженной в лесу под Дзержинском. Как сообщает на своем сайте Следственный комитет РФ по Нижегородской области, в результате возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ – халатность.

Днем 16 мая один из местных жителей прогуливался в лесу под Дзержинском и наткнулся на груду упаковок с препаратами, которую снял на свой мобильный телефон. Видеозапись он разместил в соцсети, после чего инцидент стал поводом для публикаций в СМИ регионального и федерального уровня.

Осмотрев место происшествия, следователи изъяли 67 картонных упаковок с вакциной против гриппа в виде одноразовых шприцев. Препараты были выпущены в ноябре прошлого года, а их срок годности истекает в ноябре 2020 года.

Проведены также неотложные обыски, изъята документация по поставками медпрепаратов.

К тому, что партия вакцины оказалась в лесу, причастна сотрудница одной из городских больниц Дзержинска. Женщину допросили, и она дала признательные показания, говорится в сообщении.

Обвинение подозреваемой будет предъявлено в ближайшее время. Сейчас проводятся следственные действия, закрепляющие доказательства по уголовному делу.

Напомним, информация о свалке вакцины от гриппа под Дзержинском сразу заинтересовала министерство здравоохранения. Заместитель губернатора по Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем Instagram 17 мая, что по факту обнаружения препарата в лесу начато расследование.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Похороны без родственников: В Санкт-Петербурге запретили прощаться с усопшими, даже если у них не было коронавируса
Родные умерших в Санкт-Петербурге жалуются, что из-за пандемии им не дают достойно проводить в последний путь близких людей. Причем, независимо от причин их смерти
Новости 24
11 жителей Нижегородской области вернулись домой из Франции
Адвоката из Богородска задержали за посредничество во взятке в 4,8 миллиона рублей
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 20 мая 2020 года выросло до 1653 человек
Более 158 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус
Более 400 миллионов рублей будет потрачено на реставрацию Нижегородского кремля
Новые штрафы появятся в Нижегородской области
Пять мифов о Covid-19
Эксперты рассказали о том, как выводить детей из самоизоляции
С началом послаблений россияне начали закупаться товарами для активного отдыха
Минздрав назвал сроки победы над корнавирусом
С 20 мая в Нижнем Новгороде возобновит работу троллейбус № 22
«Плохие дороги строить выгоднее»: «Комсомолка» разобралась, почему до полного решения дорожной проблемы в России еще далеко
Нижний Новгород получит около 41 млн рублей на устранение аварийной ситуации на склонах
Владимир Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами надбавок за коронавирус
В Нижнем Новгороде продлили прием заявок на участие в конкурсе «Нижегородская марка качества – 2020»
Как будет проходить ОГЭ в Нижнем Новгороде в 2020 году: «Аттестаты выдадут по итоговым оценкам»
Для помощи пожилым нижегородцам во время пандемии коронавируса заполнили 62 анкеты за сутки
Названы школы Нижнего Новгорода, в которых будет проведен капитальный ремонт