Сотрудница одной из больниц Дзержинска призналась, что выбросила вакцину от гриппа в лесу

Завершена доследственная проверка инцидента со свалкой вакцины от гриппа, обнаруженной в лесу под Дзержинском. Как сообщает на своем сайте Следственный комитет РФ по Нижегородской области, в результате возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ – халатность.

Днем 16 мая один из местных жителей прогуливался в лесу под Дзержинском и наткнулся на груду упаковок с препаратами, которую снял на свой мобильный телефон. Видеозапись он разместил в соцсети, после чего инцидент стал поводом для публикаций в СМИ регионального и федерального уровня.

Осмотрев место происшествия, следователи изъяли 67 картонных упаковок с вакциной против гриппа в виде одноразовых шприцев. Препараты были выпущены в ноябре прошлого года, а их срок годности истекает в ноябре 2020 года.

Проведены также неотложные обыски, изъята документация по поставками медпрепаратов.

К тому, что партия вакцины оказалась в лесу, причастна сотрудница одной из городских больниц Дзержинска. Женщину допросили, и она дала признательные показания, говорится в сообщении.

Обвинение подозреваемой будет предъявлено в ближайшее время. Сейчас проводятся следственные действия, закрепляющие доказательства по уголовному делу.

Напомним, информация о свалке вакцины от гриппа под Дзержинском сразу заинтересовала министерство здравоохранения. Заместитель губернатора по Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем Instagram 17 мая, что по факту обнаружения препарата в лесу начато расследование.

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