ЕГЭ в Нижнем Новгороде 2020: когда и как будет проходить

До конца учебного года в нижегородских школах остаются считанные недели и главный вопрос, который стоит перед выпускниками – когда и как будет проходить ЕГЭ в Нижнем Новгороде 2020. В условиях продолжающейся пандемии коронавируса все нижегородские школы перешли на дистанционную форму обучения и подготовка к ЕГЭ в Нижнем Новгороде 2020 тоже проходит в интерактивном режиме. «Комсомолка» выяснила, как это повлияет на прохождение самого экзамена.

- Сроки прохождения экзамена и перечень предметов устанавливается приказом министерства просвещения России и Рособрнадзора, - рассказали в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики. – В соответствии с расписанием, проведение экзамена запланировано на период с 8 июня по 11 июля на всей территории страны. ЕГЭ в Нижнем Новгороде 2020 будет проходить в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических требований.

Ранее уже сообщалось, что нижегородские девятиклассники будут освобождены от экзаменов «по выбору». Ученикам 11 класса на такое послабление рассчитывать не приходится.

- Все выпускники будут сдавать ЕГЭ по выбранным ими учебным предметам, - отметили в министерстве образования. – Соответствующие предметы указаны в заявлении, которое выпускники должны были подать в школу до 1 февраля 2020 года. Ни о каком дистанционном формате сдачи экзамена речь не идет – ЕГЭ в Нижнем Новгороде 2020 будет проходить на базе пунктов проведения экзаменов.

А вот сама подготовка к экзаменам проходит в дистанционном режиме. Уже сейчас на базе образовательных платформ и на российском телевидении запущен целый ряд проектов, посвященных подготовке к ЕГЭ 2020.

- В рамках проекта «Домашний час» выпущен цикл видео от руководителей комиссий по разработке контрольных измерительных материалов, - рассказали в региональном министерстве образования. – С 23 апреля на телеканале «Моя школа» оператора «Триколор» стартовал проект «Моя школа в online». А с 27 апреля на Общественном телевидении России с 9 до 12 часов проводятся видеоуроки по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Кроме того, в Нижегородской области разработан специальный курс видеолекций, посвященный подготовке к ЕГЭ в Нижнем Новгороде 2020. Он был выложен в открытый доступ 30 апреля.

Кстати, в мае ученикам 11 классов уже не придется отвлекаться на физкультуру и ОБЖ. В срок до 30 апреля все выпускники должны быть аттестованы по всем предметам, по которым они не будут сдавать экзамены.

- По предметам, по которым школьники проходят государственную итоговую аттестацию, обучение будет продолжено по индивидуальному учебному плану, - отметили в региональном министерстве образования. – В мае и июне для них будут организованы консультации. Они будут индивидуальными или будут проводиться для малых групп.