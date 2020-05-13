«Вытащили ее через окно»: Супружеская пара спасла пожилую нижегородку из горящего дома

Супружеская пара из Нижегородской области, спасшая пенсионерку из горящего дома, получила медаль МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации». Награду им вручил начальник Павловского пожарно-спасательного гарнизона.

27-летний слесарь Игорь Комшилов и его жена 28-летняя Анна Комшилова, учительница начальных классов, помогли пожилой женщине выбраться из полыхающего дома 13 сентября 2019 года. Пожар произошел в жилом деревянном доме на улице Зеленая в Ворсме.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, то обнаружили открытое горение в одной из комнат – огонь уже перекинулся на кровлю. Но людей внутри не оказалось.

-После ликвидации пожара со слов очевидцев стало ясно, что во время пожара к дому подбежала молодая супружеская пара, и через окно горящего дома молодые люди спасли пожилую женщину – собственницу дома, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Фото предоставлено ГУ МЧС по Нижегородской области

Наградили героев только спустя несколько месяцев, после установления всех обстоятельств случившегося. 12 мая 2020 года они получили медаль МЧС.

Фото предоставлено ГУ МЧС по Нижегородской области

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

11 апреля 2020 года житель Павлова Александр Полянский вытащил из огня двоих маленьких детей - они оказались заперты вместе со старшей сестрой в горящем доме. По словам соседей, их мать уехала магазин, а пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

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