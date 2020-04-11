В городе Павлово Нижегородской области мужчина спас детей из огня

Мужчина вытащил детей из огня во время пожара, произошедшего в городе Павлово Нижегородской области. Видеозапись происшествия опубликовали очевидцы в сообществе Регион-52|Нижний Новгород соцсети «ВКонтакте».

В горящей квартире на втором этаже двухэтажного дома оказались двое маленьких детей, которые были заперты дома вместе со старшей сестрой.

По словам соседей, их мать уехала магазин, а пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

- Ещё до приезда пожарных их попытались вытащить местные жители. Первые несколько попыток были неудачны, но потом один из парней (жители говорят, что это был Александр Полянский), смог прорваться внутрь и вытащить детей, - пишут очевидцы и благодарят мужчину за проявленный героизм.

Люди оставляют комментарии на страницах Александра Полянского и сообщества, восхищаясь его поступком.

- Александр, ваш поступок бесценен. В наше время это редкость. Спасибо вам за человечность, - прокомментировала Ксения Флор.

- Молодец, настоящий мужчина! Спасибо, что деток спасли, - поблагодарила Елена Адушкина.

- Кто спасал детей, рискуя своей жизнью, дай бог вам крепкого здоровья. Такие люди- настоящие герои нашего времени! Тех, кто бросят все свои дела и не думая бросятся в огонь для спасания людей и детей, очень мало,- написал Олег Михалев.

По данным Главного управления МЧС по Нижегородской области, пожар произошел 10 апреля в доме на улице Трудовая в городе Павлово. Сообщение о происшествии поступило в 17:17. В тушении пожара было задействовано шесть единиц техники и 24 человека личного состава. Личность спасителя детей МЧС устанавливает, возможно, он будет представлен к награде.