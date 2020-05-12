2020-05-12T19:32:05+03:00
Общество

«Наиграл и напел!»: Директор Художественного музея в Нижнем Новгороде выпустил клип на песню Джона Леннона «Изоляция»

Любопытный видеоролик разлетелся по соцсетям за считанные часы [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Директор Художественного музея в Нижнем Новгороде выпустил клип на песню Джона Леннона «Изоляция».Директор Художественного музея в Нижнем Новгороде выпустил клип на песню Джона Леннона «Изоляция».
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На самоизоляции люди раскрываются с самых разных сторон. Кто-то начинает рисовать, кто-то - учить иностранные языки. А директор Нижегородского государственного художественного музея Роман Жукарин снял музыкальное видео на песню легендарного Джона Леннона «Изоляция». А все для того, чтобы напомнить нижегородцам: когда-нибудь карантин закончится, и музей снова будет рад видеть жадных до искусства гостей.

- Экспонаты НГХМ, привыкшие к ежедневным толпам посетителей, скучают по своим зрителям. Подобной изоляции никто из них не переживал за свою долгую жизнь длиной в двести, триста и даже четыреста лет, - говорится в группе музея в соцсети «ВКонтакте». - Мраморная Афродита уже не жалуется соседнему Аполлону на шум у кассы, Купчиха, пьющая чай, готова надеть маску, лишь бы не сидеть в одиночестве, а Русская Венера согласна мыться еще тщательнее. Музей для картин - родной дом. И действительно, как говорил Джон Леннон, каждый должен иметь дом. Мы согласны, только пусть в дом приходят гости!

В свою очередь Роман Жукарин в Инстаграме был немногословен - видео достаточно красноречиво.

- Наиграл и напел! Наш музей - он замечательный! - лишь написал директор НГХМ.

Тем временем общественность неистовое ставит лайки, комментирует и репостит трехминутное видео, записанное в стенах Художественного музея. Отзывы сплошь положительные, полные восторга. «Талантливый человек талантлив во всем!», «Это невероятно круто», «Это будет одним из самых ярких воспоминаний о музейной изоляции в Нижнем», - написали пользователи соцсетей.

Директор Художественного музея в Нижнем Новгороде исполнил "Изоляцию" Джона Леннона.Видео: https://vk.com/artmuseumnn

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ИСТОЧНИК KP.RU

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