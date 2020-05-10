Хор ННГУ имени Лобачевского спел «Журавлей» в память о героях, не вернувшихся с войны

В День Победы принято петь известные военные песни, которые трогают до слез и берут за душу. Одну из таких песен - «Журавли» - исполнил хор ННГУ имени Лобачевского в знак благодарности ветеранам, вырвавшим победу 75 лет назад.

- Поздравляем с праздником Великой Победы! Сегодня самые теплые и искренние поздравления мы адресуем нашим ветеранам - героям, совершившим великий подвиг ради родных и близких, ради своей страны и светлого будущего своих детей. И вместе с ними мы вспоминаем героев, не вернувшихся с войны, но всеми силами приближавших этот великий день - День Победы! - такое сообщение появилось на страничке коллектива в соцсети «Вконтакте» днем 9 мая.

«Журавлей» хористы посвятили и живым, и тех, кто уже покинул этот свет. Ребята отметили, что их подвиг бессмертен, а их благодарность им - вечна.

Напомним, что песню «Журавли» в свое время исполнили звезды советской и российской эстрады: Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Дмитрий Хворостовский, Валерий Леонтьев. Однако классической версией «Журавлей» принято считать «бернесовскую». Марк Бернес записывал эту песню, будучи тяжело больным. Он еле-еле передвигался, и все же в июле 1969 года добрался до студии, где записал трек с первого раза. А буквально через месяц артист скончался.

Напомним, 9 мая волонтеры провели около 50 концертов для нижегородских ветеранов. Среди слушателей оказался Герой Советского Союза Александр Кузнецов.

"Журавли" в исполнении Хора ННГУ имени Лобачевского.Видео: https://vk.com/nnsuchoir

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