2020-05-10T17:48:08+03:00
Звезды

«Черты характера Витя унаследовал у прадеда»: Наталья Водянова рассказала о своем дедушке, в честь которого назвала сына

Всемирно известная модель поведала о подвигах своего «дедунички» [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Второго сына супермодель Наталья Водянова назвала в честь своего дедушки.Второго сына супермодель Наталья Водянова назвала в честь своего дедушки.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В День Победы знаменитая нижегородка Наталья Водянова призналась: 12-летний сын Виктор унаследовал черты характера своего прадеда - Виктора Филипповича Громова. Так что не зря своего второго сына супермодель назвала в его честь.

По словам супермодели, дедушка ушел на фронт добровольцем, когда ему было всего шестнадцать.

natasupernovanatasupernova
Дедушка супермодели ушел добровольцем на фронт в 16 лет
57546 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Начинал радистом на подводных лодках. По здоровью в 43-м был переведен (было кровотечение из ушей), стал тральщиком и радистом. Горел, из 32-х человек экипажа только трое спаслись. Четырнадцать часов в октябре пробыл в воде, ждали, когда их подберут. Освобождал Севастополь, Одессу, Крым, Новороссийск, Малую Землю, - написала Наталья Водянова в Инстаграме.

А после боевых действий занимался разминированием Черного моря, так что война для него завершилась лишь спустя пять лет после Великой Победы.

- В 46-м году познакомился с бабунечкой (ей было 17 лет). База тральщиков стояла в Скадовске, где она выросла и ребенком прошла войну. В 50-м они поженились. Дедушка демобилизовался, и они уехали в Горький. Дедуничка был самым светлым и добрым человеком. Я никогда не видела его в плохом настроении, унынии или сердитым. Мой сын Виктор был назван в честь своего прадедушки. И черты характера Витя унаследовал у своего прадеда, - добавила супермодель.

natasupernovanatasupernova
Бабушка Водяновой видела, как живьем закапывали целые еврейские семьи в годы войны.
68483 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Между тем бабушка «Нижегородской Золушки» Лариса Гавриловна также повидала немало. К сожалению, ей довелось быть свидетелем того, как фашисты заживо закапывали в одной яме целые еврейские семьи.

- Я никогда не забуду ее рассказы и рассказывают своим детям. Мы должны помнить этот леденящий ужас и ощущать его своей кожей, чтобы это не повторилось! - заключила известная манекенщица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Папу называли фронтовичком»: Ирина Пегова рассказала о ветеранах в своей семье

А бабушка знаменитой артистки поделилась воспоминаниями о 9 мая 1945 года (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наталья Водянова, досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Алексей Алехин: «Особенность празднования Дня Победы в 2020 году сделает более искренними официальные мероприятия в будущем»
Анна Малиновская: «Благодаря онлайн-формату «Бессмертного полка» люди чувствовали атмосферу праздника и единения»
Павел Солодкий: «Десятки представителей малого и среднего бизнеса приняли участие в праздновании Дня Победы»
Более 200 единиц техники было задействовано в ликвидации последствий ливня в Нижнем Новгороде
Герой Советского Союза Александр Кузнецов: «Желаю, чтобы мы всегда помнили День Победы»
«То, что делают люди, вызывает восхищение»: Глеб Никитин поблагодарил нижегородцев за участие в праздновании Дня Победы
Роман Стронгин: «Чувствуем величие народа и духа нашей страны»
Мария Самоделкина: «Мы доехали до каждого ветерана, чтобы поздравить с праздником»
Владимир Поддымников: «Смогли каждому ветерану лично сказать спасибо»
«Как от Нижнего до Мурома»: Из нижегородских водоемов вытащили 170 км браконьерских сетей
В Нижегородской области продлили запрет на посещение храмов и монастырей
Нижегородские полицейские составили около 7,4 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции
Владимир Свешников: «Ветераны тронуты проявленным к ним вниманием»
Юрий Лебедев: «Новые традиции празднования Дня Победы поддержат будущие поколения»
Названы районы Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса на 10 мая 2020 года
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 10 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 10 мая 2020 года составило 665 человек
В Нижегородской области появится завод по производству металлических балясин и поручней
Тестирование на коронавирус прошли более 113 тысяч нижегородцев
Глеб Никитин заложил капсулу в основание нового госпиталя на Автозаводе