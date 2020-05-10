«Черты характера Витя унаследовал у прадеда»: Наталья Водянова рассказала о своем дедушке, в честь которого назвала сына

В День Победы знаменитая нижегородка Наталья Водянова призналась: 12-летний сын Виктор унаследовал черты характера своего прадеда - Виктора Филипповича Громова. Так что не зря своего второго сына супермодель назвала в его честь.

По словам супермодели, дедушка ушел на фронт добровольцем, когда ему было всего шестнадцать.

natasupernova Дедушка супермодели ушел добровольцем на фронт в 16 лет

- Начинал радистом на подводных лодках. По здоровью в 43-м был переведен (было кровотечение из ушей), стал тральщиком и радистом. Горел, из 32-х человек экипажа только трое спаслись. Четырнадцать часов в октябре пробыл в воде, ждали, когда их подберут. Освобождал Севастополь, Одессу, Крым, Новороссийск, Малую Землю, - написала Наталья Водянова в Инстаграме.

А после боевых действий занимался разминированием Черного моря, так что война для него завершилась лишь спустя пять лет после Великой Победы.

- В 46-м году познакомился с бабунечкой (ей было 17 лет). База тральщиков стояла в Скадовске, где она выросла и ребенком прошла войну. В 50-м они поженились. Дедушка демобилизовался, и они уехали в Горький. Дедуничка был самым светлым и добрым человеком. Я никогда не видела его в плохом настроении, унынии или сердитым. Мой сын Виктор был назван в честь своего прадедушки. И черты характера Витя унаследовал у своего прадеда, - добавила супермодель.

natasupernova Бабушка Водяновой видела, как живьем закапывали целые еврейские семьи в годы войны.

Между тем бабушка «Нижегородской Золушки» Лариса Гавриловна также повидала немало. К сожалению, ей довелось быть свидетелем того, как фашисты заживо закапывали в одной яме целые еврейские семьи.

- Я никогда не забуду ее рассказы и рассказывают своим детям. Мы должны помнить этот леденящий ужас и ощущать его своей кожей, чтобы это не повторилось! - заключила известная манекенщица.

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