«Папу называли фронтовичком»: Ирина Пегова рассказала о ветеранах в своей семье

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова рассказала о своих дедах, воевавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Один из них даже дошел до Берлина!

pegovairina Оба деда Ирины Пеговой участвовали в Великой Отечественной войне

- Два моих деда. Два воина, защитника! Первый Дворянкин Александр Петрович дошел до Берлина. Забирали из Москвы в армию на два года, и оттуда сразу попал на фронт. После еще год служил! - сообщила артистка подписчикам в Инстаграме. - Один из запомнившихся мне эпизодов - пролежал в окопе три дня с труппами!

На опубликованном фото справа - Пегов Захар Александрович. Он был дважды ранен. После второго тяжелого ранения в ногу бойца отправили в госпиталь в Екатеринбург, где он закончил свою службу.

- После остался хромым. Моя бабушка Вера Пегова ездила с дедовым братом к нему с каким-то лекарством. И спасла ему ногу. Там-то и получилось «состряпать» моего папу, родившегося в ноябре 1945 года. Папу называли из-за этого фронтовичком! - поделилась Ирина Пегова.

pegovairina Бабушка знаменитой артистки поделилась воспоминаниями о 9 мая 1945 года

В свою очередь 91-летняя бабушка артистки по маминой линии поделилась воспоминаниями о 9 мая 1945 года. Тогда она была семиклассницей. Коротенькое видео с Татьяной Дворянкиной также появилось на странице знаменитой нижегородки в Инстаграме.

- Все радовались, кричали. Встретили лесника и заорали: «Лесник, война кончилась!» А он ответил: «Я уж знаю. У меня радио». Мы все были радостные, не знай какие. Это правда, - добавила бабушка Ирины Пеговой, еле сдерживая слезы.

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