2020-05-10T01:15:35+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 10 мая 2020 года составило 4180 человек

За сутки в Нижнем Новгороде было выявлено 294 новых случая заражения
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 10 мая 2020 года составило 4180 человек.Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 10 мая 2020 года составило 4180 человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 10 мая 2020 года составило 4180 человек. Только за минувшие сутки опасная инфекция была выявлена у 294 жителей Нижегородской области.

- Сейчас особенно важно соблюдать режим всеобщей самоизоляции, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – На сегодняшний день это главное средство борьбы с распространением коронавируса. Я призываю нижегородцев еще раз подумать о своих близких, особенно пожилого возраста, и позаботиться об их здоровье.

По словам главы региона, из 4180 заболевших на территории Нижегородской области у половины болезнь протекает бессимптомно или с легкими симптомами. Все они проходят лечение амбулаторно. Тем не менее в Нижегородской области продолжается подготовка коек для приема пациентов. Уже сейчас полностью готовы свыше трех тысяч коек. Все они оснащены современным оборудованием и кислородом. Также в регионе подготовлено необходимое количество аппаратов ИВЛ.

- В первую очередь, коронавирус представляет опасность для людей, входящих в группу риска, - напомнил глава региона. – В нее входят пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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