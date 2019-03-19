В Нижнем Новгороде скончалась режиссер Рива Левите

В ночь с 18 на 19 марта 2019 года в Нижнем Новгороде на 97-ом году жизни скончалась заслуженный деятель искусств РФ, режиссер и педагог Рива Левите. Об этом в соцсетях сообщили ее близкие.

Рива Левите была женой народного артиста РСФСР Вацлава Дворжецкого и матерью заслуженного артиста РФ Евгения Дворжецкого. Напомним, в 2010 году на площади Минина в Нижнем Новгороде открыли памятную доску в честь династии актеров Дворжецких: отца Вацлава и его сыновей Владислава и Евгения. Актеры прожили в старинном доме 10 лет, с 1958 года. Именно там и родился будущий шоумен и актер Евгений Дворжецкий.

Режиссер Рива Левите (слева) с актрисой Натальей Бочкаревой. 2010 годФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Справка «КП»

Рива Яковлевна Левите – театральный режиссер и педагог. Училась в Московском юридическом институте. В 1945 году окончила студию под руководством Завадского (при театре имени Моссовета), а в 1950 году - режиссерский факультет ГИТИСа (курс Н. В. Петрова).

Более 20 лет она являлась режиссером Нижегородского ТЮЗа, более 50 лет преподавала в Нижегородском театральном училище имени Евстигнеева. Среди ее учеников - народные артисты России: Александр Панкратов-Черный, Ирина Мазуркевич; заслуженные артисты России: Андрей Ильин, Елена Суродейкина, Сергей Блохин, Анастасия Заволокина, Владимир Смольянинов и другие.

Театральные работы Ривы Левиты: «Кандидат партии» А. Крона, «Девицы-красавицы» А. Симукова (с В. Дворжецким), «Не было ни гроша, да вдруг алтын» А. Островского, «Чудак» Н. Хикмета, «Светит, да не греет» А. Островского, «Чудотворная» по повести В. Тендрякова, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, «Последние», «Олеко Дундич», «Красные дьяволята», «Сон в летнюю ночь», «Конек-Горбунок», «Чучело», «Сказка о царе Салтане».