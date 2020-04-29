«Рядом был наградной пистолет»: Появились подробности смерти начальника нижегородского управления ГИБДД

Мертвое тело начальника нижегородского управления ГИБДД Павла Ржевского было найдено в его рабочем кабинете около часа назад, сообщил «КП-Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

- Рядом с телом лежал наградной пистолет, - уточнил собеседник «Комсомолки».

При этом есть основания полагать, что причиной случившегося стала отставка Павла Ржевского с поста начальника УГИБДД, о которой сообщалось 20 апреля, а также проблемы с законом.

- Где-то в тех же числах был задержан один из его замов. Тогда же были возбуждены уголовные дела на нескольких рядовых сотрудников управления за взятку и превышение должностных полномочий, - добавил источник в полиции.

Между тем в пресс-службе ГУ МВД России по региону напомнили, что в настоящее время Павел Ржевский находился в отпуске. По факту его смерти назначена служебная проверка.

В свою очередь в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области «Комсомолке» заявили, что организована доследственная проверка. Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

«Комсомолка» писала, что Павел Ржевский покидает пост начальника нижегородского УГИБДД. Якобы полковник полиции сам подал рапорт о прекращении контракта и увольнении со службы из-за достижения предельного возраста пребывания на службе в органах. С 14 апреля обязанности начальника управления исполняет его зам Александр Азовцев.

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