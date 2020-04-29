2020-04-29T21:18:22+03:00
Происшествия

Начальник УГИБДД по Нижегородской области найден мертвым

Ранее Павел Ржевский подал рапорт об увольнении со службы
Анастасия НАЗАРОВА
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Павел Ржевский подал в отставку в начале апреля 2020 года.Павел Ржевский подал в отставку в начале апреля 2020 года.
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Начальник Управления ГИБДД России по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым 29 апреля, сообщает Baza. При этом уточняется, что, скорее всего, это было самоубийство.

Тем временем в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области рассказали, что полковник полиции находился в очередном отпуске.

- Руководством ГУ МВД назначена служебная проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося и мотивов совершенного поступка, - добавили в полиции.

«Комсомолка» писала, что Павел Ржевский покидает пост начальника нижегородского УГИБДД. Якобы полковник полиции сам подал рапорт о прекращении контракта и увольнении со службы из-за достижения предельного возраста пребывания на службе в органах.

Кстати, еще неделю назад Ржевский был в отпуске. С 14 апреля обязанности начальника управления исполняет его зам Александр Азовцев.

Напомним, по итогам 2019 года самыми аварийными признаны сразу четыре района приволжской столицы. Так, наибольшее количество ДТП зафиксировано на Автозаводе, в Канавине, Сормове и Советском районе. Причем эти районы лидируют не только по общему количеству автокатастроф, но и по числу аварий, случившихся по вине водителей, которые находились либо в алкогольном, либо в наркотическом опьянении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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