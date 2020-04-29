Начальник УГИБДД по Нижегородской области найден мертвым

Начальник Управления ГИБДД России по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым 29 апреля, сообщает Baza. При этом уточняется, что, скорее всего, это было самоубийство.

Тем временем в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области рассказали, что полковник полиции находился в очередном отпуске.

- Руководством ГУ МВД назначена служебная проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося и мотивов совершенного поступка, - добавили в полиции.

«Комсомолка» писала, что Павел Ржевский покидает пост начальника нижегородского УГИБДД. Якобы полковник полиции сам подал рапорт о прекращении контракта и увольнении со службы из-за достижения предельного возраста пребывания на службе в органах.

Кстати, еще неделю назад Ржевский был в отпуске. С 14 апреля обязанности начальника управления исполняет его зам Александр Азовцев.

Напомним, по итогам 2019 года самыми аварийными признаны сразу четыре района приволжской столицы. Так, наибольшее количество ДТП зафиксировано на Автозаводе, в Канавине, Сормове и Советском районе. Причем эти районы лидируют не только по общему количеству автокатастроф, но и по числу аварий, случившихся по вине водителей, которые находились либо в алкогольном, либо в наркотическом опьянении.

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