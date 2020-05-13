Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 13 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Коронавирус проник уже в 51 район и городской округ Нижегородской области. По данным на 13 мая 2020 года, ни одного случая заражения не было зафиксировано только в Княгининском районе.

Наибольшее количество зараженных по-прежнему проживают в Нижнем Новгороде – там вирусом заболели 2 620 человек. Если не считать областной центр, то на первом месте по числу пациентов с COVID-19 сейчас находится Павловский район (491 заболевший), на втором – Дивеевский (387 заболевших), затем Кулебакский (204), Богородский (167), Починковский (147) и Дзержинск (132).

Общее число зараженных коронавирусом в регионе сегодня – 5 358 человек. 864 пациента уже выздоровели и покинули больницы.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Ардатовский – 106 случаев

Арзамас – 61 случай

Арзамасский – 11 случаев

Балахнинский – 26 случаев

Богородский – 167 случаев

Большеболдинский район – 9 случаев

Большемурашкинский – 1 случай

Борский – 102 случая

Бутурлинский – 13 случаев

Вадский – 1 случай

Варнавинский район – 1 случай

Вачский – 32 случая

Ветлужский – 2 случая

Вознесенский – 5 случаев

Володарский – 31 случай

Воротынский – 4 случая

Воскресенский – 2 случая

Выксунский – 60 случаев

Гагинский – 7 случаев

Городецкий – 49 случаев

Д.Константиновский – 30 случаев

Дзержинск – 132 случая

Дивеевский – 387 случаев

Ковернинский – 1 случай

Краснобаковский – 5 случаев

Краснооктябрьский – 62 случая

Кстовский – 130 случаев

Кулебакский – 204 случая

Лукояновский – 25 случаев

Лысковский – 13 случаев

Навашинский – 61 случай

Павловский – 491 случай

Первомайский – 8 случаев

Перевозский – 2 случая

Пильнинский – 16 случаев

Починковский – 147 случаев

Семеновский – 58 случаев

Сергачский – 66 случаев

Сеченовский – 10 случаев

Сокольский – 6 случаев

Сосновский – 29 случаев

Спасский – 15 случаев

Тонкинский – 4 случая

Тоншаевский – 6 случаев

Уренский – 16 случаев

Чкаловский – 10 случаев

Шарангский – 9 случаев

Шатковский – 20 случаев

Шахунский – 42 случая

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 2 620 случаев

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