Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 13 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Коронавирус проник уже в 51 район и городской округ Нижегородской области. По данным на 13 мая 2020 года, ни одного случая заражения не было зафиксировано только в Княгининском районе.
Наибольшее количество зараженных по-прежнему проживают в Нижнем Новгороде – там вирусом заболели 2 620 человек. Если не считать областной центр, то на первом месте по числу пациентов с COVID-19 сейчас находится Павловский район (491 заболевший), на втором – Дивеевский (387 заболевших), затем Кулебакский (204), Богородский (167), Починковский (147) и Дзержинск (132).
Общее число зараженных коронавирусом в регионе сегодня – 5 358 человек. 864 пациента уже выздоровели и покинули больницы.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:
Ардатовский – 106 случаев
Арзамас – 61 случай
Арзамасский – 11 случаев
Балахнинский – 26 случаев
Богородский – 167 случаев
Большеболдинский район – 9 случаев
Большемурашкинский – 1 случай
Борский – 102 случая
Бутурлинский – 13 случаев
Вадский – 1 случай
Варнавинский район – 1 случай
Вачский – 32 случая
Ветлужский – 2 случая
Вознесенский – 5 случаев
Володарский – 31 случай
Воротынский – 4 случая
Воскресенский – 2 случая
Выксунский – 60 случаев
Гагинский – 7 случаев
Городецкий – 49 случаев
Д.Константиновский – 30 случаев
Дзержинск – 132 случая
Дивеевский – 387 случаев
Ковернинский – 1 случай
Краснобаковский – 5 случаев
Краснооктябрьский – 62 случая
Кстовский – 130 случаев
Кулебакский – 204 случая
Лукояновский – 25 случаев
Лысковский – 13 случаев
Навашинский – 61 случай
Павловский – 491 случай
Первомайский – 8 случаев
Перевозский – 2 случая
Пильнинский – 16 случаев
Починковский – 147 случаев
Семеновский – 58 случаев
Сергачский – 66 случаев
Сеченовский – 10 случаев
Сокольский – 6 случаев
Сосновский – 29 случаев
Спасский – 15 случаев
Тонкинский – 4 случая
Тоншаевский – 6 случаев
Уренский – 16 случаев
Чкаловский – 10 случаев
Шарангский – 9 случаев
Шатковский – 20 случаев
Шахунский – 42 случая
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 2 620 случаев
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ИСТОЧНИК KP.RU
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