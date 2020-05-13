Выплаты персоналу медучреждений в Нижнем Новгороде из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и когда перечислят

Сотрудники медицинских организаций Нижегородской области, которые обеспечивают условия для оказания помощи пациентам с коронавирусом, получат дополнительные выплаты. Уже подготовлен соответствующий проект распоряжения губернатора Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов 13 мая.

Региональная поддержка предусмотрена для водителей скорой помощи, уборщиц, сотрудников «горячей линии» по COVID-19, лифтеров, специалистов, обслуживающих кислородные станции и другого персонала медучреждений.

Как пояснил Давид Мелик-Гусейнов, речь идет о тех специалистах, которые не могут рассчитывать на федеральные гарантии вместе с медиками.

- Для тех, кто не попал в федеральные гарантии, мы планируем выделить дополнительные деньги из регионального бюджета. Большинство этих специалистов - немедицинского профиля, но они крайне важны, - подчеркнул заместитель губернатора. - Нам важны уборщицы палат стационаров, важны лифтеры, которые поднимают пациентов с этажа на этаж, специалисты, обслуживающие кислородные станции, техническая поддержка. Собрав эти выпавшие из федерального урегулирования специальности, мы оформили дополнительный проект постановления. Я надеюсь, что в ближайшее время эти деньги будут до них доведены.

Напомним, дополнительные выплаты скоро получат нижегородские медработники. Деньги будут начисляться специалистам, которые оказывают медицинскую помощь зараженным коронавирусом пациентам. Эти средства не будут облагаться налогом и поступят на карточки медиков до 15 мая.

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